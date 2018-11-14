|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.11.18 17:40
Устранена авария на водоводе, снабжающем Новороссийск, Геленджик и Крымский район
"Ремонтные работы были завершены в 15:50 мск, после чего начался постепенный запуск воды в систему. Ориентировочно до конца суток возобновится подача воды в город Крымск, к двум часам ночи следующего дня питьевая вода поступит в Новороссийск, еще через час - в Геленджик", - говорится в сообщении.
Специалисты устранили трещину, образовавшуюся в стальной трубе большого диаметра (1220 мм). Крупная утечка была обнаружена рядом с хутором Плавненский Крымского района. Причина аварии - износ стальной трубы, отмечает пресс-служба.
В ликвидации последствий ЧП было привлечено 120 человек и 36 единиц спецтехники.
Как сообщалось, жилые дома и социальные объекты Крымского района, городов Новороссийска и Геленджика в среду были временно отключены от водоснабжения из-за повреждения магистрального водовода.
"Троицкий групповой водопровод" поставляет пресную воду потребителям Новороссийска, Крымска, Геленджика и прилегающих территорий курортной зоны Черноморского побережья. Магистраль была проложена в 1971 году.
|
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила два уголовных дела о побоях с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, их клубы заявили о желании расторгнуть договор с футболистами.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket