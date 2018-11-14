Устранена авария на водоводе, снабжающем Новороссийск, Геленджик и Крымский район

14.11.18 17:40

© РИА Новости. Саид Царнаев

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Авария на магистральном водоводе, снабжающем водой Геленджик, Новороссийск и Крымский район Краснодарского края, полностью устранена, сообщила пресс-служба госкомпании "Кубаньводкомплекс".

"Ремонтные работы были завершены в 15:50 мск, после чего начался постепенный запуск воды в систему. Ориентировочно до конца суток возобновится подача воды в город Крымск, к двум часам ночи следующего дня питьевая вода поступит в Новороссийск, еще через час - в Геленджик", - говорится в сообщении.

Специалисты устранили трещину, образовавшуюся в стальной трубе большого диаметра (1220 мм). Крупная утечка была обнаружена рядом с хутором Плавненский Крымского района. Причина аварии - износ стальной трубы, отмечает пресс-служба.

В ликвидации последствий ЧП было привлечено 120 человек и 36 единиц спецтехники.

Как сообщалось, жилые дома и социальные объекты Крымского района, городов Новороссийска и Геленджика в среду были временно отключены от водоснабжения из-за повреждения магистрального водовода.

"Троицкий групповой водопровод" поставляет пресную воду потребителям Новороссийска, Крымска, Геленджика и прилегающих территорий курортной зоны Черноморского побережья. Магистраль была проложена в 1971 году.