Особый режим в сфере градостроительства и земельных отношений продлен в Крыму

15.11.18 17:28

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Внедрение кадастровой стоимости для расчета земельного налога и арендной платы планируется перенести для Крыма с 2019 на 2020 год, сообщил в четверг глава региона Сергей Аксенов.

"В 2019 году бросим все силы на то, чтобы оценка земельных участков и, соответственно, поступающие налоги были справедливыми. В ходе анализа ситуации мы пришли к выводу, что если сейчас применить это постановление, то стоимость аренды и у физических, и у юридических лиц может вырасти по различным направлениям от двух до 20 раз, что неприемлемо", - цитирует слова С.Аксенова пресс-служба.

Он также отметил, что для Крыма продлили особый режим в сфере градостроительства.

"В правительстве Российской Федерации рассмотрено мое обращение, достигнуты договоренности в части того, что продлены особенности в сфере земельных и имущественных отношений до 2023 года, а также в сфере градостроительства - до 2022 года для республики Крым", - заявил С.Аксенов.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев сообщал, что правила работы застройщиков жилья в Крыму, привлекающих средства дольщиков, могут быть скорректированы.

Он отмечал, что поправки в федеральное законодательство, которые вступили в силу с 1 июля текущего года, были написаны для всех регионов, однако Крым имеет массу особенностей, которые придется рассмотреть дополнительно.

"По ряду позиций организации, которые работают в Крыму, не подходят под те финансовые ограничения, которые мы прописали. Поэтому мы сейчас будем, в том числе с депутатами Госдумы, проговаривать. И возможно, что касается майских указов, мы какие-то изменения по Крыму внесем. Сейчас думаем, будет это на уровне закона или подзаконного акта", - говорил он.