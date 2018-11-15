Двухэтапное повышение: тарифы ЖКХ в 2019 году повысят дважды
  
Сдали нервы: учительница в Комсомольске-на-Амуре избила школьника портфелем
   
Минздрав "за": в Госдуме предлагают запретить газировку в школах
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
15.11.18 17:28

Особый режим в сфере градостроительства и земельных отношений продлен в Крыму

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Внедрение кадастровой стоимости для расчета земельного налога и арендной платы планируется перенести для Крыма с 2019 на 2020 год, сообщил в четверг глава региона Сергей Аксенов.

"В 2019 году бросим все силы на то, чтобы оценка земельных участков и, соответственно, поступающие налоги были справедливыми. В ходе анализа ситуации мы пришли к выводу, что если сейчас применить это постановление, то стоимость аренды и у физических, и у юридических лиц может вырасти по различным направлениям от двух до 20 раз, что неприемлемо", - цитирует слова С.Аксенова пресс-служба.

Он также отметил, что для Крыма продлили особый режим в сфере градостроительства.

"В правительстве Российской Федерации рассмотрено мое обращение, достигнуты договоренности в части того, что продлены особенности в сфере земельных и имущественных отношений до 2023 года, а также в сфере градостроительства - до 2022 года для республики Крым", - заявил С.Аксенов.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев сообщал, что правила работы застройщиков жилья в Крыму, привлекающих средства дольщиков, могут быть скорректированы.

Он отмечал, что поправки в федеральное законодательство, которые вступили в силу с 1 июля текущего года, были написаны для всех регионов, однако Крым имеет массу особенностей, которые придется рассмотреть дополнительно.

"По ряду позиций организации, которые работают в Крыму, не подходят под те финансовые ограничения, которые мы прописали. Поэтому мы сейчас будем, в том числе с депутатами Госдумы, проговаривать. И возможно, что касается майских указов, мы какие-то изменения по Крыму внесем. Сейчас думаем, будет это на уровне закона или подзаконного акта", - говорил он.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
 
   15.11.18 14:54
Зимний пейзаж пообещали синоптики москвичам в воскресенье
.
  15.11.18 14:32
В Москве вводится штраф за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления вейпов
.
  15.11.18 14:21
Московские власти одобрили проекты кварталов реновации в Коньково и Солнцево
.
  15.11.18 11:39
Знаки "Выход на лед запрещен" установили на московских водоемах
.
  15.11.18 11:26
Зимняя пассажирская навигация по Москве-реке стартовала в столице
.
  14.11.18 15:29
Арестованы более 14 млн рублей, находящихся на счете супруги вице-премьера Крыма Нахлупина
.
  14.11.18 14:23
Собянин объявил о завершении реконструкции Варшавского шоссе за МКАД
.
  14.11.18 14:02
Столичные власти разрабатывают единую цифровую платформу в строительной отрасли
.
  14.11.18 11:42
Мосгорсуд признал законным арест вице-премьера Крыма Нахлупина по делу о коррупции
.
  14.11.18 11:14
Каток в парке Горького начнет работать 22 ноября


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket