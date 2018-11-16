Аксенов считает трансляцией мифов США и Украины резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

16.11.18 11:36

© РИА Новости. Александр Полегенько

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Резолюция о ситуации с правами человека в Крыму, принятая третьим комитетом Генассамблеи ООН (ГА ООН), не отражает реальной ситуации на полуострове, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Подобные резолюции не отражают реального положения дел на полуострове и транслируют пропагандистские мифы, придуманные в Киеве и Вашингтоне. Авторы резолюции и те, кто за нее голосует, откровенно игнорируют мнение крымчан", - написал С.Аксенов на своей странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

Глава Крыма заявил, что власти региона неоднократно приглашали представителей ГА ООН, ОБСЕ, Европарламента и других международных организаций приехать в Крым, чтобы на месте разобраться в том, что происходит в регионе, и дать объективную оценку ситуации.

"Вместо ответа мы снова получили очередную порцию пропаганды и голословных обвинений. Тем не менее наше приглашение остается в силе", - заявил С.Аксенов.

Он считает резолюцию ГА ООН политически мотивированной и подрывающей авторитет этой организации.

Как сообщалось, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН в четверг поддержал инициированную украинской делегацией резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму. В документе в частности подчеркивается необходимость незамедлительного освобождения украинских граждан, которые якобы были незаконно задержаны и осуждены.

Согласно результатам голосования, документ поддержали 67 государств, против проголосовали 26, воздержались 82 делегата.