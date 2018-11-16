Более 350 автомобилей ожидают открытия военно-грузинской дороги на выезд из РФ

16.11.18 16:25

© РИА Новости. Александр Имедашвили

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 350 автомобилей, следующих из России в Грузию, скопилось в районе пункта пропуска на военно-грузинской дороге, которую накануне закрыли из-за снегопада в Грузии, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Открытия дороги ожидает 353 автомобиля, из которых почти 300 - грузовики", - сказал собеседник агентства.

Военно-грузинская дорога закрыта с 19:30 мск 15 ноября для всех видов транспорта в связи с обильным снегопадом на территории Грузии. Дорога в настоящее время является единственным сухопутным путем, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.