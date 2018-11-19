Власти Крыма просят правительство проработать инструмент для прямых поставок топлива в регион

19.11.18 13:02

© РИА Новости. Максим Блинов

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава Крыма Сергей Аксенов написал письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, курирующему сферу ТЭК, в котором просит разработать инструмент для определения генерального партнера, который без посредников поставлял бы нефтепродукты на полуостров.

"Мы как вариант попросили правительство проработать для нас отдельный инструмент, с учетом того, что ни одной крупной вертикальной интегрированной нефтяной компании на территории республики нет", - сказал С.Аксенов журналистам в Симферополе в понедельник.

"Была информация, что ряд компаний ушли с Санкт-Петербургской биржи. Мы предлагали наладить прямые поставки в связи с тем, что в прессе от ряда крупных нефтеперерабатывающих компаний появилась информация, что на бирже есть посредники, что явилось основанием для завышения цен, соответственно", - заявил глава Крыма.

По его словам, ответа от правительства РФ пока нет - письмо написано недавно.

Республика Крым потребляет ежемесячно порядка 40 тыс. тонн топлива. "Это и дизеля, и светлых нефтепродуктов", - уточнил С.Аксенов.