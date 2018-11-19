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19.11.18 13:02
Власти Крыма просят правительство проработать инструмент для прямых поставок топлива в регион
"Мы как вариант попросили правительство проработать для нас отдельный инструмент, с учетом того, что ни одной крупной вертикальной интегрированной нефтяной компании на территории республики нет", - сказал С.Аксенов журналистам в Симферополе в понедельник.
"Была информация, что ряд компаний ушли с Санкт-Петербургской биржи. Мы предлагали наладить прямые поставки в связи с тем, что в прессе от ряда крупных нефтеперерабатывающих компаний появилась информация, что на бирже есть посредники, что явилось основанием для завышения цен, соответственно", - заявил глава Крыма.
По его словам, ответа от правительства РФ пока нет - письмо написано недавно.
Республика Крым потребляет ежемесячно порядка 40 тыс. тонн топлива. "Это и дизеля, и светлых нефтепродуктов", - уточнил С.Аксенов.
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