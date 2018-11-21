Автовладельцы сэкономили после запуска Крымского моста более 6 млрд рублей

21.11.18 09:18

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Крымский мост с начала открытия движения сэкономил миллиарды рублей водителям, которые раньше платили за паромную переправу.

"Более 3 млн машин проехали по Крымскому мосту в обе стороны с момента открытия движения, а это значит более 6 млрд рублей сэкономили автовладельцы и перевозчики, которые воспользовались автодорогой через Керченский пролив вместо паромной переправы", - сообщил министр транспорта Евгений Дитрих во время "Транспортной недели 2018".

По его словам, за один рейс на пароме (от порта "Крым" до порта "Кавказ" или в обратном направлении) нужно было заплатить в среднем от 2 до 9 тысяч рублей в зависимости от типа и габаритов автомобиля. В то время как движение по Крымскому мосту - бесплатное.

"Водители ощутили экономию средств и времени. Движение по мосту не прекращается, даже если шторм. "Умная" система из 10 автоматических комплексов на 19 км трассы оперативно реагирует на фактические метеоусловия и "сообщает" водителям порядок действий. На мосту в круглосуточном режиме работает служба эксплуатации, укомплектованная необходимыми материалами и техникой", - пояснил Е.Дитрих.

Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая текущего года, грузовики поехали 1 октября.