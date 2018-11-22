Военно-грузинская дорога закрыта для большегрузов из-за снегопадов

22.11.18 11:16

© РИА Новости. Александр Имедашвили

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Открытое ранее в тестовом режиме движение большегрузов по Военно-грузинской дороге, которая закрывалась из-за снегопадов, прекращено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"С 9:05 мск 22 ноября тестовый режим прекращён. Большегрузы стоят на Военно-грузинской дороге", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пропуск большегрузных автомобилей через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" осуществлялся в тестовом режиме - по несколько автомобилей. Легковой автотранспорт пересекает границу в штатном порядке.

Военно-грузинская дорога была закрыта с 19:30 мск 15 ноября для всех видов транспорта в связи с обильным снегопадом на территории Грузии. Для легкового транспорта дорога была открыта в минувший понедельник.

Дорога в настоящее время является единственным сухопутным путем, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Апп ил