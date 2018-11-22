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22.11.18 12:54
Байкальский салон образования соберет более 8 тысяч участников из нескольких регионов РФ
"В БМСО примет участие более 8 тысяч посетителей, из которых 6 тысяч - профессиональная аудитория и 2 тысячи - школьники и абитуриенты, а также студенты вузов", - говорится в сообщении.
По данным областного правительства, в салоне принимают участие педагоги из Иркутской области, Бурятии, Тувы, Якутии, Башкирии, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской области и других регионов РФ.
Организаторы БМСО - министерство образования Иркутской области и Московский международный салон образования.
"Официальными языками БМСО станут русский и английский", - отмечается в пресс-релизе.
"Для нашего региона проведение такого масштабного мероприятия - важное событие, которое будет способствовать внедрению в образовательные организации лучших отечественных и международных практик", - цитирует пресс-служба председателя областного правительства Руслана Болотова, который выступил на открытии БМСО.
Деловая программа БМСО включает более 200 мероприятий с участием федеральных спикеров - научно-практические конференции, "круглые столы", семинары, форсайт-сессии, лекции, интерактивные площадки.
"Ведущие вузы продемонстрируют свой потенциал, научную и методическую базу, организации дополнительного и среднего профессионального образования покажут преимущества рабочих профессий. Обучающие центры и школы презентуют свои возможности и проведут мастер-классы", - говорится в сообщении.
В рамках спецпроекта "Российский производитель", инициированного Минпромторгом России совместно с ФТПО "Навигатор образовательных технологий" и Московским международным салоном образования, состоятся презентации средств обучения и воспитания отечественных компаний-производителей.
Корпорация "Российский учебник" представит инновационные цифровые образовательные решения и поделится передовыми учебными практиками, которые позволят школам сделать процесс обучения более продуктивным и увлекательным.
Запланировано также проведение пленарного заседания "Стратегическое развитие системы высшего образования Сибири и Дальнего Востока" с участием министров образования субъектов РФ.
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