Байкальский салон образования соберет более 8 тысяч участников из нескольких регионов РФ

22.11.18 12:54

© РИА Новости. Алексей Куденко

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Первый Байкальский международный салон образования (БМСО) открылся в четверг в Иркутске, собрав представителей педагогического сообщества Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В БМСО примет участие более 8 тысяч посетителей, из которых 6 тысяч - профессиональная аудитория и 2 тысячи - школьники и абитуриенты, а также студенты вузов", - говорится в сообщении.

По данным областного правительства, в салоне принимают участие педагоги из Иркутской области, Бурятии, Тувы, Якутии, Башкирии, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской области и других регионов РФ.

Организаторы БМСО - министерство образования Иркутской области и Московский международный салон образования.

"Официальными языками БМСО станут русский и английский", - отмечается в пресс-релизе.

"Для нашего региона проведение такого масштабного мероприятия - важное событие, которое будет способствовать внедрению в образовательные организации лучших отечественных и международных практик", - цитирует пресс-служба председателя областного правительства Руслана Болотова, который выступил на открытии БМСО.

Деловая программа БМСО включает более 200 мероприятий с участием федеральных спикеров - научно-практические конференции, "круглые столы", семинары, форсайт-сессии, лекции, интерактивные площадки.

"Ведущие вузы продемонстрируют свой потенциал, научную и методическую базу, организации дополнительного и среднего профессионального образования покажут преимущества рабочих профессий. Обучающие центры и школы презентуют свои возможности и проведут мастер-классы", - говорится в сообщении.

В рамках спецпроекта "Российский производитель", инициированного Минпромторгом России совместно с ФТПО "Навигатор образовательных технологий" и Московским международным салоном образования, состоятся презентации средств обучения и воспитания отечественных компаний-производителей.

Корпорация "Российский учебник" представит инновационные цифровые образовательные решения и поделится передовыми учебными практиками, которые позволят школам сделать процесс обучения более продуктивным и увлекательным.

Запланировано также проведение пленарного заседания "Стратегическое развитие системы высшего образования Сибири и Дальнего Востока" с участием министров образования субъектов РФ.