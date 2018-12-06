Самарская область предлагает наказывать за появление в общественных местах в пьяном виде исправительными работами

06.12.18 16:41

© РИА Новости. Григорий Сысоев

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Самарская губернская дума решила обратиться в Госдуму с поправкой в КоАП РФ, вводящей исправительные работы в перечень санкций за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Соответствующую законодательную инициативу самарские депутаты приняли на заседании в четверг, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" с заседания.

"Мы предлагаем (в качестве наказания - ИФ) за появление в нетрезвом состоянии не только штраф, но и исправительный работы. По одной простой причине: на тех, кто в нетрезвом состоянии попадается, в Самарской области было начислено штрафов за прошлый год на 2,766 млрд рублей, а заплатили только 64%", - пояснил депутатам заместитель председателя губдумы Юрий Шевцов.

По словам Ю.Шевцова, аналогичная картина наблюдается в целом по России.

"По стране это (начислено штрафов - ИФ) 600 млрд рублей, заплатили 300 млрд рублей", - сказал депутат.

Наказание за появление в общественных местах в состоянии опьянения предусмотрено ст. 20.21 КоАП РФ - сейчас это штраф до 1,5 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток.