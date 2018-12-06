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06.12.18 16:41
Самарская область предлагает наказывать за появление в общественных местах в пьяном виде исправительными работами
Соответствующую законодательную инициативу самарские депутаты приняли на заседании в четверг, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" с заседания.
"Мы предлагаем (в качестве наказания - ИФ) за появление в нетрезвом состоянии не только штраф, но и исправительный работы. По одной простой причине: на тех, кто в нетрезвом состоянии попадается, в Самарской области было начислено штрафов за прошлый год на 2,766 млрд рублей, а заплатили только 64%", - пояснил депутатам заместитель председателя губдумы Юрий Шевцов.
По словам Ю.Шевцова, аналогичная картина наблюдается в целом по России.
"По стране это (начислено штрафов - ИФ) 600 млрд рублей, заплатили 300 млрд рублей", - сказал депутат.
Наказание за появление в общественных местах в состоянии опьянения предусмотрено ст. 20.21 КоАП РФ - сейчас это штраф до 1,5 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток.
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