Гордеев дал старт новому проекту компании "Агро-Нептун" в Ульяновской области

07.12.18 16:18

© РИА Новости. Сергей Гунеев

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Алексей Гордеев во время поездки в Ульяновскую область в пятницу в режиме телемоста дал старт новому животноводческому проекту компании "Агро-Нептун", инвестиции в который составили 600 млн рублей.

Как заявил вице-премьер, нынешнее село - это "уже другая экономика, другая организация производства". Он особо отметил, что новые проекты во многом ориентированы на молодёжь, на создание условий для того, чтобы она оставалась на селе. "Сегодня есть полная уверенность в том, что агробизнес, агропромышленное производство имеют хорошие перспективы", - сказал вице-премьер, подчеркнув, что речь идёт не только о внутреннем российском, но и зарубежных рынках.

Проект компании "Агро-Нептун", работающей на юге Ульяновской области, рассчитан на содержание 1200 голов крупного рогатого скота. Первый камень был заложен в августе 2017 года. На комплекс уже завезено 590 голов племенных нетелей. Его реализация позволит компании увеличить производство молока на первом этапе до 9,6 тыс. тонн, при выходе на проектную мощность - до 10,8 тыс. тонн.

В настоящее время в хозяйстве содержится 1729 голов крупного рогатого скота, в том числе 760 племенных коров. По сравнению с прошлым годом поголовье увеличилось на 59% и 58% соответственно.

В 2017 году "Агро-Нептун" произвёл 3 394,6 тонны молока, что на 15,3% больше, чем в 2016 году. За 11 месяцев этого года производство составило 3 734 тонны, что на 19% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Надой на корову превышает 7 тонн в год. Компания является поставщиком молока для Danone.

Кроме того, в 2017 году было произведено 154,1 тонны скота (в живом весе), что на 23,2% больше, чем год назад. По итогам 11 месяцев текущего года это показатель составил 215 тонн, что на 40% выше показателя прошлого года.

Выручка компании в 2017 году выросла до 115 288 тыс. рублей против 88 993 тыс. рублей в 2016 году. За 11 месяцев этого года выручка превысила показатель всего 2017 года и составила 128 084 тыс. рублей. Земельный банк составляет 55 тыс. га.