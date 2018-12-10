Следственные действия с украинскими моряками планируют в ФСБ на этой неделе

10.12.18 15:47

© РИА Новости. Виталий Белоусов

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ начинает проведение следственных действий с украинскими моряками, которые были арестованы по делу о незаконном пересечении границы после инцидента в районе Керченского пролива и доставлены в Москву.

"Скорее всего, я попаду к моему подзащитному на этой неделе, потому что запланированы следственные действия", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Илья Новиков, защищающий интересы командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка.

Какие именно планируются мероприятия, "пока неизвестно", уточнил адвокат.

В свою очередь, адвокат моряка Дениса Гриценко Николай Полозов сообщил "Интерфаксу", что его встреча с доверителем должна состояться во вторник. Вместе с тем он пояснил, что пока не может сказать, идет ли речь о следственных действиях.

"На завтра назначена встреча, возможно, она будет в СИЗО, возможно, в следственном управлении", - сказал адвокат в понедельник.

Отвечая на соответствующие вопросы "Интерфакса", адвокаты пояснили, что о дате рассмотрения апелляционных жалоб на постановления об аресте подзащитных у них информации пока нет.

Со своей стороны, Н.Полозов отметил, что "если решение первой инстанции было в Крыму, то и апелляция будет в Крыму".

"Закон позволяет проводить это по видеосвязи", - уточнил адвокат.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила находившимся на суднах 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

В числе арестованных: Р.Мокряк, Д.Гриценко, командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" Богдан Небылица, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины Владимир Лисовой; сотрудник СБУ Андрей Драч; члены экипажей Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов.

Ранения в результате инцидента в районе пролива получили сотрудник СБУ Василий Сорока, а также члены экипажей Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.