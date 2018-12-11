Госсовет Удмуртии предлагает ввести ответственность за незаконную торговлю алкоголем

11.12.18 14:35

© РИА Новости. Илья Питалев

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Госсовета Удмуртии на очередной сессии во вторник вышли с законодательными инициативами в Госдуму по внесению изменений в Уголовный кодекс и КоАП РФ, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".

Как сообщила в своем выступлении заместитель председателя Госсовета республики Надежда Михайлова, инициативами предлагается привлекать в административной и уголовной ответственности лиц, незаконно продающих в розницу спиртосодержащую непищевую продукцию.

"Предусмотрена уголовная ответственность за незаконную розничную продажу алкоголя и спиртосодержащей пищевой продукции при условии привлечения лица ранее к административной ответственности. Но по данным МВД, в основной массе нарушения, выявляемые сотрудниками полиции, связаны с реализацией парфюмерно-косметической спиртосодержащей продукции в целях потребления гражданами", - уточнила Н.Михайлова.

В связи с этим Госсовет Удмуртии предлагает внести изменения в статьи 14.17.1 КоАП РФ ("Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами"), а также в статью 171.4 УК РФ ("Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции"), установив в них ответственностью за незаконную розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции.