Работа паромов приостановлена в Севастопольской бухте из-за шторма

11.12.18 17:28

© РИА Новости. Михаил Мордасов

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Работа пассажирских катеров и парома временно прекращена в 16:10 мск вторника из-за плохой погоды в Севастопольской бухте, сообщила пресс-служба севастопольского правительства.

"Департамент транспорта организовал работу автобусного маршрута для перевозок между Северной и Южной сторонами Севастополя. До возобновления работы катеров и паромов на линии будут работать 40 автобусов", - говорится в пресс-релизе.

По данным севастопольского гидрометцентра, во второй половине дня 11 декабря в городе усилится скорость северо-западного ветра до 20-25 м/с, пройдет очень сильный дождь (видимость - 2-4 км), высота волн, по прогнозу, составит 1,3-2 метра, что соответствует шторму в четыре балла.

"К ночи 12 декабря прогноз в севастопольском регионе сохранится без изменений, ветер днем станет не намного тише - до 15-20 м/с. 13 декабря ночью и днем дождь со снегом. Ветер изменится на западный 9-14 м/с", - указано в сообщении.

Главное управление МЧС России по Севастополю рекомендует жителям города и туристам не ходить возле рекламных щитов, под деревьями и линиями электропередачи, по возможности не парковать под ними автомобили.

Спасатели просят автомобилистов во избежание дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций воздержаться от поездок на личном транспорте.