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11.12.18 17:35
"Лунная гонка" началась между РФ, КНР и США, считает замглавы "Роскосмоса"
"Я так полагаю, что началась лунная гонка. И сейчас просто идет, наверное, некое соревнование между тремя космическими державами", - сказал С.Дубик на заседании Госдумы во вторник.
В рамках обсуждения в первом чтении пакета законопроектов, касающихся деятельности госкорпорации, руководитель думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) поинтересовался у С.Дубика, были ли все-таки американцы на Луне и с чем, на его взгляд, связана активизация публичного обсуждения этой темы в последнее время?
Представитель "Роскосмоса" высказал мнение, что за первенство в этой области сейчас борются три страны (РФ, США и Китай), и, в частности, "китайцы недавно посадили на темную сторону Луны свой спутник".
"И все эти разговоры (были американцы на Луне или нет - ИФ) идут о том, кто будет первым, кто будет создавать лунные базы, кто будет использовать ресурсы Луны", - добавил С.Дубик.
Это и престиж страны, уверен он.
"Возвращаемся, наверное, к хорошему социалистическому соревнованию - кто первый", - заметил замдиректора госкорпорации.
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