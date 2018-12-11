"Лунная гонка" началась между РФ, КНР и США, считает замглавы "Роскосмоса"

11.12.18 17:35

© РИА Новости. Александр Гальперин

11 декабря. Interfax-Russia.ru - В мире началась "лунная гонка" между тремя космическими державами за первенство в освоении ресурсов спутника Земли, считает замглавы "Роскосмоса" Сергей Дубик.

"Я так полагаю, что началась лунная гонка. И сейчас просто идет, наверное, некое соревнование между тремя космическими державами", - сказал С.Дубик на заседании Госдумы во вторник.

В рамках обсуждения в первом чтении пакета законопроектов, касающихся деятельности госкорпорации, руководитель думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) поинтересовался у С.Дубика, были ли все-таки американцы на Луне и с чем, на его взгляд, связана активизация публичного обсуждения этой темы в последнее время?

Представитель "Роскосмоса" высказал мнение, что за первенство в этой области сейчас борются три страны (РФ, США и Китай), и, в частности, "китайцы недавно посадили на темную сторону Луны свой спутник".

"И все эти разговоры (были американцы на Луне или нет - ИФ) идут о том, кто будет первым, кто будет создавать лунные базы, кто будет использовать ресурсы Луны", - добавил С.Дубик.

Это и престиж страны, уверен он.

"Возвращаемся, наверное, к хорошему социалистическому соревнованию - кто первый", - заметил замдиректора госкорпорации.