Число оставшихся без отопления астраханцев возросло до 4 тысяч

12.12.18 15:05

© РИА Новости. Виталий Аньков

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Число многоквартирных домов в Астрахани, оставшихся без отопления и горячей воды из-за срочного ремонта тепловых сетей, возросло с 60 до 107 зданий, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе компании "Астраханские тепловые сети" в среду.

"В настоящее время без теплоснабжения остаются дома в районе улицы Татищева в Астрахани. Всего порядка 107 зданий, из которых 77 - многоквартирные жилые дома, 9 - социально значимые объекты. В общей сложности - порядка 4 тысяч человек. Поводятся срочные ремонтные работы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что компания завершила ремонт сетей на улицах Кирова и Красного Знамени. Как сообщалось, в среду утром была прекращена подача отопления и горячей воды потребителям по 65 адресам на этих улицах, 40 из которых - жилые дома, семь - социально значимые объекты.

В настоящее время в Астрахани температура воздуха составляет 0 - + 4 градуса по Цельсию.