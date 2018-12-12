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12.12.18 15:05
Число оставшихся без отопления астраханцев возросло до 4 тысяч
"В настоящее время без теплоснабжения остаются дома в районе улицы Татищева в Астрахани. Всего порядка 107 зданий, из которых 77 - многоквартирные жилые дома, 9 - социально значимые объекты. В общей сложности - порядка 4 тысяч человек. Поводятся срочные ремонтные работы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что компания завершила ремонт сетей на улицах Кирова и Красного Знамени. Как сообщалось, в среду утром была прекращена подача отопления и горячей воды потребителям по 65 адресам на этих улицах, 40 из которых - жилые дома, семь - социально значимые объекты.
В настоящее время в Астрахани температура воздуха составляет 0 - + 4 градуса по Цельсию.
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