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12.12.18 15:28
Второе за неделю уголовное дело о массовом отравлении в суши-баре завели в Саратове
Дело расследуется по ч.1 ст.238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта, либо сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
По данным следствия, со 2 по 20 июля этого года за медицинской помощью обратились 11 посетителей суши-бара в Октябрьском районе города, в том числе двое детей. У всех пострадавших было диагностировано пищевое отравление, отмечается в пресс-релизе.
Это уже второе дело о массовом отравлении саратовцев в суши-баре, заведенное на этой неделе.
Как сообщалось, 10 декабря по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело по факту отравления 20 посетителей суши-бара в Заводском районе Саратова.
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