Церемонии открытия и закрытия WorldSkills в Казани пройдут на Центральном стадионе

12.12.18 17:57

© РИА Новости. Максим Богодвид

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Центральный стадион Казани станет площадкой официальных церемоний открытия и закрытия мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019, сообщает пресс-служба мэрии в среду.

Увидеть неповторимое шоу смогут 24 тыс. человек - столько зрителей вмещает Центральный стадион. Впервые в практике проведения чемпионатов посетить церемонию открытия смогут не только участники мирового чемпионата, но и жители, а также гости столицы.

"Вместимость стадиона 24 тысячи, из которых 12 тысяч мест будет отведено для клиентской группы WorldSkills, другая половина билетов будет реализована среди зрителей. Благодаря такой возможности шоу смогут увидеть все желающие", - цитируются в пресс-релизе слова заместителя генерального директора Дирекции спортивных и социальных проектов Михаила Леонова.

Он отметил, что это первый опыт для WorldSkills International, раньше билеты на церемонию открытия не продавались.

Церемония открытия будет длиться 3 часа, для тех, кто не попадет на нее, будет организована прямая трансляция в интернете.

По словам М.Леонова, шоу, в котором примут участие порядка 500 артистов, будет максимально технологичным, насыщенным различными спецэффектами и интерактивным. Сюжет представления в настоящий момент дорабатывается.

45-й мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года и соберет молодых профессионалов из более 60 стран мира, участники будут соревноваться в 56 компетенциях.