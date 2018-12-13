Три точки кустарного производства алкоголя обнаружили в Кабардино-Балкарии

13.12.18 13:41

© РИА Новости. Виталий Тимкив

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Нелегальная алкогольная продукция и технологическое оборудование изъяты полицейскими в трех домах в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО в четверг.

Полицейские ГУ МВД России по СКФО с сотрудниками межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО и Росгвардии по КБР провели контрольные закупки в торговых точках на рынке и установили, что в пяти из них хранят и реализуют контрафактный алкоголь без федеральных специальных марок.

Полицейские выяснили, что нелегальный алкоголь кустарным способом производился в Кабардино-Балкарии в трех частных домах - в Нальчике, его пригороде поселке Хасанья и в селе Урвань.

"На рынке обнаружено около 25 тыс. бутылок контрафакта. В домовладениях - более 3,8 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, свыше 1,8 тыс. бутылок алкогольной продукции различных наименований известных отечественных и зарубежных брендов, подготовленной к реализации, а также пустая тара, пробки, этикетки", - говорится в сообщении.

Алкоголь разливали из полимерных емкостей вручную либо с использованием электронасоса и гибких шлангов, укупоривали кустарным автоматом.

"Вся нелегальная алкогольная продукция, спиртосодержащая жидкость, технологическое оборудование, комплектующие изъяты", - отмечает пресс-служба.

МРУ Росалкогольрегулирования по СКФО возбудило административные дела об обороте алкогольной продукции без маркировки (ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ), проводится административное расследование.

После определения суммы ущерба будет принято процессуальное решение в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ.