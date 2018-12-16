Восстановлено электроснабжение крупного крымского химзавода

16.12.18 20:06

© РИА Новости. Тарас Литвиненко

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Электроснабжение Крымского содового завода (Красноперекопск, Крым) восстановлено после возгорания на подстанции, которое обесточило предприятие в пятницу днем и привело к остановке производства, сообщает Минэнерго РФ.

"Потребление ПАО "Крымский содовый завод" восстановлено в полном объеме в соответствии с технологическим процессом предприятия. 16 декабря, в 2:46 мск, на подстанции 220 кВ "Сода" завершены работы по комплексной программе опробования рабочим напряжением и вводу в работу трансформатора Т-1. Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ на трансформаторе Т-2 - 24:00 мск 18 декабря", - говорится в информации ситуационно-аналитического центра министерства энергетики России.

Как сообщалось, днем 14 декабря на подстанции "Сода" произошло возгорание единственного находящегося в работе трансформатора (Т-2). Второй (Т-1) был на реконструкции.

Завод оказался без света, производство остановилось, сказал "Интерфаксу" представитель химпредприятия.

По данным Минэнерго РФ, выбросы вредных веществ после инцидента не зафиксированы.

Крымский содовый завод веден в эксплуатацию в 1973 году, его проектная мощность составляет 698 тыс. тонн продукции в год.

Это единственное предприятие по производству кальцинированной технической соды на юго-западе России.

Помимо кальцинированной соды завод выпускает натрий двууглекислый (пищевую соду), натрий хлористый (пищевую соль), песок, щебень, антрацит, известь и бытовую химию.

По данным компании на март 2018 года, ее основным акционером является кипрская Dwara Trading Limited (77,4%). В материалах Росстата на ноябрь учредители публичного акционерного общества "Крымский содовый завод" не заявлены.