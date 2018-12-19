Учения боевых расчётов С-400 по противовоздушной обороне прошли в Крыму

19.12.18 09:26

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

19 декабря. Interfax-Russia.ru - В Крыму прошло учение боевых расчётов С-400 по противовоздушной обороне, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели учение по противовоздушной обороне (ПВО)", - заявил А.Рулёв.

По его словам, боевые расчёты С-400 выполнили учебную задачу по охране воздушного пространства Крымского полуострова - отработали развёртывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые позиционные районы. После этого комплексы были приведены в боевой режим и приступили к сбору данных о воздушной обстановке.

"Завершилось мероприятие успешным электронным поражением обнаруженной и сопровождённой цели, имитирующей средства воздушного нападения условного противника", - сказал представитель Черноморского флота.

Он отметил, что во время марша расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" прикрывали колонны от воздушного нападения условного противника.

18 декабря командующий войсками ЮВО Александр Дворников сообщил, что в Крыму завершено переоснащение зенитно-ракетных частей на ЗРС С-400 "Триумф".

"В этом году мы завершили переоснащение зенитно-ракетных частей, дислоцированных в Крыму, на комплексы С-400 "Триумф". Сегодня они находятся на боевом дежурстве и надежно защищают воздушное пространство над территорией всего Крымского полуострова", - сказал А.Дворников.

В ноябре в Крыму заступил на боевое дежурство четвертый дивизион системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф". Как сообщал "Интерфакс", дивизион С-400 дислоцирован в Джанкое (север Крыма), примерно в 30 км от границы с Украиной. Ранее Минобороны РФ поставило на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

Кроме того, военные сообщали о планах развернуть до конца года в Крыму новый дивизион комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С", который может насчитывать от 12 до 18 боевых машин.

Ранее российские военные заявили, что оборона Крыма усилена береговым ракетным комплексом "Бал".

Кроме того, по данным информированного источника "Интерфакса" Россия в Крыму начинает использовать новую автоматизированную систему контроля надводной обстановки при охране морских границ - "Рубеж". Согласно открытым данным, система получает информацию от автономных радиотехнических постов. Каждый пост способен вести до 200 целей, определять их координаты, параметры движения и сопровождать, используя оптико-электронные системы.

В Минобороны РФ ранее сообщали, что оборону Крыма обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть передовые противокорабельные береговые ракетные комплексы.

Черноморский флот России за последние годы получил три новых фрегата, шесть дизель-электрических подлодок и несколько малых ракетных кораблей. Все они оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

По словам официального представителя Черноморского флота Алексея Рулева, пять новых кораблей в скором времени пополнят состав ЧФ, три из них будут оснащены ракетами "Калибр".