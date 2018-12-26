Приступил к сборке: Иркутский авиазавод начал собирать серийные МС-21
  
Снежная буря: на Камчатке устраняют последствия циклона
   
Космос не при чем: ученые опровергли информацию о падении метеорита в Хабаровском крае
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
26.12.18 15:58

Понижающий коэффициент норматива накопления ТКО будет введен в ряде территории Ростовской области

© РИА Новости. Сергей Пивоваров
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Понижающий коэффициент норматива накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) необходимо применить в ряде территорий Ростовской области, считает губернатор региона Василий Голубев.

"Мы стремимся ограничить рост платы граждан при реализации новой схемы сбора, вывоза и утилизации ТКО. В ряде муниципалитетов, где рост норматива значительно увеличен, будет введен понижающий коэффициент - 0,8", - сказал В.Голубев на расширенном заседании областного правительства в среду.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, пониженный коэффициент будет применен в муниципальных образованиях, в которых норматив возрос в два и более раза - Волгодонске, Донецке, Таганроге, Сальске и Матвеево-Курганском районе.

При этом на территории области сохранятся меры социальной поддержки населения при оплате коммунальных услуг, включая ТКО. По-прежнему для льготных категорий граждан продолжит действовать 50%-ная компенсация расходов на услуги ЖКХ, а также субсидия, которую можно получить, если объем средств на оплату ЖКУ превышает 20% совокупного дохода семьи.

Губернатор также поручил создать в каждой территории оперативный штаб по вопросам перехода на новую систему с ТКО. Контроль ситуации в ежедневном режиме должна обеспечить административная инспекция. Дважды в день доклады о работе системы будут поступать в региональное министерство ЖКХ.

"Мы должны видеть проблемы и тут же оперативно реагировать. Надо добиться, чтобы с первых дней система начала работать без сбоев", - подчеркнул В.Голубев.

С 1 января 2019 года в России вводится новая система, основанная на деятельности региональных операторов, которая существенно влияет на стоимость услуг. Плата будет включать две составляющие: тариф и норматив накопления.

Ранее сообщалось, что в декабре Региональная служба по тарифам (РСТ) Ростовской области установила тарифы на услуги региональных операторов по обращению с ТКО. В соответствии с постановлениями, опубликованными на сайте региональной РСТ, самый высокий тариф в размере 590,88 рубля (включая НДС) за 1 кубометр отходов установлен для ООО "Экосервис", обслуживающего Миллеровский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК). Самый низкий тариф в регионе - 446,84 руб./куб. метр - установлен для ООО "ГК "Чистый город" (Мясниковский МЭОК). Всего в регионе будет действовать восемь региональных операторов, которые выступают инвесторами строительства отходоперерабатывающих комплексов.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.12.18 15:12
Слабый снег и легкий мороз ожидаются в столице в новогоднюю ночь
.
  26.12.18 14:39
Собянин назвал выборы мэра Москвы одним из главных событий в 2018 году
.
  26.12.18 12:51
Обвиняемым в отцеубийстве сестрам Хачатурян продлена мера пресечения до 28 марта
.
  26.12.18 12:16
В Москве стоит обычная среднестатистическая зима – заммэра
.
  26.12.18 12:02
Проезд в электричках в Москве и Московской области подорожает с 1 января
.
  25.12.18 12:59
Около 7 млн кв.м реновационного жилья построят за пять лет в Москве
.
  25.12.18 12:48
Мосгорсуд отправил на пересмотр уголовное дело за экстремистский репост
.
  25.12.18 12:37
Десяток индивидуальных проектов станций метро согласовали в столице за 2018 год
.
  25.12.18 12:26
Водителей просят отказаться от личных авто, сугробы в Москве выросли до 29 см
.
  25.12.18 08:26
Расход электроэнергии и потребление газа в столице снижаются


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket