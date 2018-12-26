Понижающий коэффициент норматива накопления ТКО будет введен в ряде территории Ростовской области

26.12.18 15:58

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Понижающий коэффициент норматива накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) необходимо применить в ряде территорий Ростовской области, считает губернатор региона Василий Голубев.

"Мы стремимся ограничить рост платы граждан при реализации новой схемы сбора, вывоза и утилизации ТКО. В ряде муниципалитетов, где рост норматива значительно увеличен, будет введен понижающий коэффициент - 0,8", - сказал В.Голубев на расширенном заседании областного правительства в среду.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, пониженный коэффициент будет применен в муниципальных образованиях, в которых норматив возрос в два и более раза - Волгодонске, Донецке, Таганроге, Сальске и Матвеево-Курганском районе.

При этом на территории области сохранятся меры социальной поддержки населения при оплате коммунальных услуг, включая ТКО. По-прежнему для льготных категорий граждан продолжит действовать 50%-ная компенсация расходов на услуги ЖКХ, а также субсидия, которую можно получить, если объем средств на оплату ЖКУ превышает 20% совокупного дохода семьи.

Губернатор также поручил создать в каждой территории оперативный штаб по вопросам перехода на новую систему с ТКО. Контроль ситуации в ежедневном режиме должна обеспечить административная инспекция. Дважды в день доклады о работе системы будут поступать в региональное министерство ЖКХ.

"Мы должны видеть проблемы и тут же оперативно реагировать. Надо добиться, чтобы с первых дней система начала работать без сбоев", - подчеркнул В.Голубев.

С 1 января 2019 года в России вводится новая система, основанная на деятельности региональных операторов, которая существенно влияет на стоимость услуг. Плата будет включать две составляющие: тариф и норматив накопления.

Ранее сообщалось, что в декабре Региональная служба по тарифам (РСТ) Ростовской области установила тарифы на услуги региональных операторов по обращению с ТКО. В соответствии с постановлениями, опубликованными на сайте региональной РСТ, самый высокий тариф в размере 590,88 рубля (включая НДС) за 1 кубометр отходов установлен для ООО "Экосервис", обслуживающего Миллеровский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК). Самый низкий тариф в регионе - 446,84 руб./куб. метр - установлен для ООО "ГК "Чистый город" (Мясниковский МЭОК). Всего в регионе будет действовать восемь региональных операторов, которые выступают инвесторами строительства отходоперерабатывающих комплексов.