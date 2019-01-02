Доследственная проверка начата в связи с обрушением деревянного моста в Парке Горького в Москве

02.01.19 09:44

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

2 января. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы Москвы проводят проверку по факту обрушения конструкции деревянного моста в Парке Горького в новогоднюю ночь, сообщил в среду "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"По данному факту действительно проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной инцидента стало слишком большое количество граждан на мосту", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 января в Парке Горького произошло обрушения конструкции деревянного моста. По данным мэрии Москвы, за помощью обратилось 13 человек, им оказывается необходимая помощь. Позднее мэр города Сергей Собянин объявил, что директор парка будет уволена после инцидента.