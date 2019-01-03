Поврежденный газопровод в Смоленской области восстановлен, местная ГРЭС переведена с угля на газ

03.01.19 10:30

© РИА Новости. Игорь Маслов

3 января. Interfax-Russia.ru - Работы по восстановлению поврежденного участка газопровода-отвода диаметром 500 мм в Духовщинском районе Смоленской области завершены, сообщает в среду вечером Минэнерго РФ.

"В 16:15 работы по восстановлению целостности газопровода-отвода диаметром 500 мм от магистрального газопровода "Торжок - Минск - Иванцевичи" завершены. В 19:00 заполнен трубопровод от ГРС п. Озерный до ГРС Смоленской ГРЭС. В 19:15 на Смоленской ГРЭС блок № 2 переведен на сжигание газа", - отмечается в сообщении министерства.

В настоящее время газоснабжение потребителей осуществляется по штатной схеме.

Как сообщалось, 2 января начались аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке газопровода-отвода в Смоленской области. В связи с этим энергоблок № 2 на Смоленской ГРЭС переведен на сжигание угля. Газоснабжение 2 тыс. 949 абонентов и трех коммунально-бытовых предприятий (крупными потребителями не являются) осуществлялось за счет остаточного давления в сетях газораспределения.