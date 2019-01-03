Девочка умерла от менингита в Башкирии, еще семеро детей госпитализированы

03.01.19 13:43

© РИА Новости. Алексей Куденко

3 января. Interfax-Russia.ru - Гибель девочки от менингита зафиксирована в башкирском городе Янауле, сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии в четверг.

Ребенок с признаками менингококковой инфекции поступил в тяжелом состоянии в Янаульскую центральную районную больницу 1 января.

"В первые же часы с помощью службы санитарной авиации специалисты Республиканской детской клинической больницы и инфекционной клинической больницы №4 г.Уфы провели необходимые консультации. Оперативно был назначен полный комплекс диагностических мероприятий, ребёнка перевели в отделение интенсивной терапии - реанимацию. Но, не смотря на своевременность лечения, ребёнок скончался", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проводят необходимые противоэпидемические мероприятия: врачи осмотрели одноклассников погибшей девочки, ее родных и близких, находившихся в контакте с заболевшим ребенком.

"По состоянию на 3 января семь контактных детей с признаками вирусной инфекции госпитализированы в Янаульскую центральную районную больницу. Остальные контактные ежедневно, в течение 10 дней, будут находиться под наблюдением медицинских работников", - уточняет Минздрав.

Всем лицам, которые имели контакт с заболевшей девочкой, назначены антибактериальные, противовирусные препараты, с сегодняшнего дня дополнительно вводится специфический иммуноглобулин. Необходимых препаратов в медицинских организациях республики достаточно. Республиканскому Центру СПИД и профилактики инфекционных заболеваний дано поручение сформировать дополнительный запас иммуноглобулинов и вакцин на случай увеличения числа контактных, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в апреле этого года в башкирском городе Нефтекамске были зафиксированы два случая смерти детей в возрасте 4 и 15 лет, предположительно, от менингита.