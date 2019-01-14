Семья погибшей и пострадавшие в городе Шахты получат помощь из регионального и городского бюджета

14.01.19 08:51

© РИА Новости. Антон Денисов

14 января. Interfax-Russia.ru - Помощь пострадавшим от взрыва газа в жилом доме в городе Шахты будет оказана из регионального и городского бюджета, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала Россия-24 (ВГТРК).

"Семья погибшей и все, кто пострадал, получат финансовую помощь из регионального и местного бюджета города Шахты", - сказал он.

Он добавил, что врачи обследовали найденного спасателями под завалами ребенка. "Угрозы его жизни нет", - сказал губернатор.