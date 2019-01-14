Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва в доме в Шахтах

14.01.19 08:56

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14 января. Interfax-Russia.ru - Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель СК поручил возбудить и принять к производству Главному следственному правлению по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовное дело по факту обрушения этажей в одном из подъездов многоэтажного дома в городе Шахты", - сказала С.Петренко в понедельник "Интерфаксу".

Она отметила, что в результате хлопка газа произошло обрушение с девятого по восьмой этажи, в настоящее время известно об одном погибшем.