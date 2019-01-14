Спасатели начали разбор завалов на верхних этажах обрушенного дома в Шахтах

14.01.19 14:34

© РИА Новости. Пресс-служба Главного управления МЧС РФ

14 января. Interfax-Russia.ru - Спасатели приступили к разбору завалов на верхних этажах обрушившегося из-за взрыва газа многоэтажного дома в городе Шахты Ростовской области, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с места событий.

Спасатели закрепляют стропы на обрушенных структурах здания и спускают их вниз при помощи автокрана.

В оперативном штабе на месте ЧС агентству уточнили, что для разбора завалов на верхних этажах привлечены 26 человек, среди которых 17 альпинистов.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник. По последним данным, семь человек спасены, один погиб. Неизвестной остается судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже.