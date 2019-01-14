Теплоснабжение восстановят до конца дня в части дома в Шахтах, где произошел взрыв

14.01.19 17:28

© РИА Новости. Александр Кряжев

14 января. Interfax-Russia.ru - Теплоснабжение будет частично восстановлено в многоквартирном доме в городе Шахты, в котором утром в понедельник произошел взрыв газа, сообщил журналистам министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

"Левая часть дома будет сегодня подключена к теплоснабжению. Также будет подключен и соседний дом", - сказал А.Майер.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник. По последним данным, семь человек спасены, один погиб. Неизвестной остается судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже.

Следователи изъяли документацию управляющей компании, которая обслуживает пострадавший дом.

"Следователи изъяли документы у управляющей компании, это компания УК "Рембыт", - сказал А.Майер.

По его словам, управляющая компания "Рембыт" занимается обслуживанием данного дома с мая 2018 года.

"По этим домам компания управляет с мая месяца (2018 года - ИФ), была жалоба в октябре на температурный режим, в ноябре режим исправили", - сказал он.