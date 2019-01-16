Губернатор Белозерцев пообещал закупить резервные койки во все пензенские больницы после фото кровати из досок

16.01.19 12:30

© РИА Новости. Владимир Сергеев

16 января. Interfax-Russia.ru - Дополнительные кровати будут закуплены во все больницы Пензенской области после появления в сети фотографии из медучреждения Кузнецка, где из-за наплыва пациентов в палате были установлены конструкции из досок и стульев.

"Во все стационарные учреждения здравоохранения закупим резервные койки, которые будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчетного норматива. Такое иногда случается, особенно в крупных больницах", - написал губернатор региона Иван Белозерцев в среду в своем микроблоге в Твиттере.

В свою очередь на сайте Минздрава региона сообщается, что ведомство считает недопустимой ситуацию в больнице Кузнецка, где организовали дополнительные койко-места из подручных средств.

"По факту госпитализации пациентов на "импровизированные" койки министерством в кратчайшие сроки будет проведен ведомственный контроль соблюдения условий оказания медицинской помощи, по результатам которого будет дана соответствующая оценка действиям администрации учреждения", - говорится в сообщении.

В то же время пензенский Минздрав допускает, что в медучреждениях, которые оказывают специализированную медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах, могут возникать ситуации, "когда количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, превышает количество фактически развернутых коек - например, в период сезонного обострения заболевания гриппом и ОРВИ".

"Основной задачей администрации любого учреждения является грамотное и оперативное управление ресурсами больницы в различных условиях, в том числе обеспечение готовности учреждения к приему повышенного количества пациентов с соблюдением условий их размещения", - отмечается в комментарии Минздрава.

Как сообщалось, в начале текущей недели в социальных сетях и местных СМИ распространилась фотография из межрайонной больницы Кузнецка, где в палате рядом с обычной кроватью установлена конструкция из досок и стульев. В комментарии к публикации представитель медучреждения опубликовал официальную позицию больницы, в которой подтверждал, что фото действительно было сделано в палате терапевтического отделения, причиной такого размещения пациентов, по его данным, "было большое количество экстренных госпитализаций в последние дни".