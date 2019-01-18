Межпарламентское соглашение заключили ДНР и ЛНР с Крымом

18.01.19 14:57

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 января. Interfax-Russia.ru - Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) заключили первое межпарламентское соглашение с российским регионом - Крымом, передает корреспондент "Интерфакса".

"Сегодняшнее подписание соглашения между парламентами - это серьезная веха между республиками Донбасса, Крымом и Россией в целом. Я с воодушевлением смотрю на соглашение, это некий прецедент: Крым сейчас ставит пример остальным регионам (РФ - ИФ) по взаимодействию (с самопровозглашенными республиками Донбасса - ИФ)", - сказал глава ДНР Денис Пушилин в пятницу в Симферополе.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал заключение соглашения "очень знаковым событием: и символическим, и политическим".

"Мы находимся с вами вместе на передовой попыток Запада приостановить движение России вперед, Украина выбрана в качестве расходного материала для этого", - сказал крымский спикер.

По его словам, от соглашения будет экономический эффект, также планируется культурный обмен, совместные мероприятия, обмен опытом в законотворческой деятельности. "У нас очень много объединительных скреп", - заявил В.Константинов.

"Сегодня исторический день, который почувствуют жители народных республик (Донбасса - ИФ)", - отметил спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

Кроме того, в пятницу подписаны побратимские соглашения между городами Ялта (Крым) и Луганск (ЛНР), Керчь (Крым) и Макеевка (ДНР).