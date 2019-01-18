Власти Шахт решили восстановить многоэтажку, в которой произошел взрыв газа

18.01.19 16:30

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

18 января. Interfax-Russia.ru - Многоэтажный дом в городе Шахты Ростовской области, в котором в понедельник утром произошел взрыв газа, будет восстановлен, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в управлении информационной политики Правительства Ростовской области.

"В настоящее время принято решение восстановить дом. Восстановительные работы еще не начались, ведутся работы по инструментальному обследованию домов по адресам ул.Хабарова 16 (пострадавший дом - ИФ) и ул.Хабарова, 18 (прилегающий к пострадавшему зданию дом - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас специалистам предстоит оценить полный объем восстановительных работ.