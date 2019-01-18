Поставки зерна через Севастополь в Сирию предполагается утроить в 2019 году до 200 тыс. т

18.01.19 16:43

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 января. Interfax-Russia.ru - Поставки зерна через Севастополь в Сирию по итогам 2019 года могут вырасти почти втрое, до 200 тыс. тонн, сообщил журналистам губернатор города Дмитрий Овсянников в пятницу.

"В 2018 году уже шла поставка зерна (в Сирию - ИФ), через порты Севастополя прошло порядка 70 тыс. тонн. В этом году задача - увеличить объем поставок до 200 тыс. тонн и в дальнейшем также увеличивать объемы поставок в адрес Сирии", - сказал губернатор.

Д.Овсянников назвал "огромной" потребность в поставках зерна из Крыма в Сирию. "Сейчас обсуждаем с инвесторами, идет подготовка к закупке сухогрузов для поставки зерна в Сирию", - добавил он.

Помимо зерна, в Сирию из Севастополя поставляются строительные материалы, обратно сухогрузы везут овощи и фрукты, добавил губернатор.

Как сообщалось, 15 января глава Севастополя подписал соглашение о сотрудничестве с губернатором сирийской провинции Тартус Сафуаном Абу Саадой. Оно регулирует взаимоотношения в части международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах.