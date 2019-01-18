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18.01.19 16:43
Поставки зерна через Севастополь в Сирию предполагается утроить в 2019 году до 200 тыс. т
"В 2018 году уже шла поставка зерна (в Сирию - ИФ), через порты Севастополя прошло порядка 70 тыс. тонн. В этом году задача - увеличить объем поставок до 200 тыс. тонн и в дальнейшем также увеличивать объемы поставок в адрес Сирии", - сказал губернатор.
Д.Овсянников назвал "огромной" потребность в поставках зерна из Крыма в Сирию. "Сейчас обсуждаем с инвесторами, идет подготовка к закупке сухогрузов для поставки зерна в Сирию", - добавил он.
Помимо зерна, в Сирию из Севастополя поставляются строительные материалы, обратно сухогрузы везут овощи и фрукты, добавил губернатор.
Как сообщалось, 15 января глава Севастополя подписал соглашение о сотрудничестве с губернатором сирийской провинции Тартус Сафуаном Абу Саадой. Оно регулирует взаимоотношения в части международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах.
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