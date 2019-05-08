Придется еще посидеть

08.05.19 17:11

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.

Резонансное дело о нападении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина с друзьями на нескольких людей в Москве дошло до финала. После семи месяцев заключения Пресненский суд Москвы признал полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, а также их приятеля Александра Протасовицкого виновными по делу о драках. Братьев Кокориных приговорили каждого к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого – к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима каждого. С учетом проведенных в СИЗО семи месяцев им останется отбыть в колонии по 7,5 и 6,5 месяцев. Таким образом суд не нашел оснований для назначения обвиняемым условного наказания, посчитав, что их исправление возможно только в изоляции от общества.

"Суд установил: (Александр) Кокорин, (Кирилл) Кокорин, Мамаев и Протасовицкий совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу", – говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.

Мамаева и Протасовицкого обвиняли в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, побоях в составе группы лиц по предварительному сговору и хулиганстве (ч. 2 ст. 35 - п. "а" ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 35 - ст. 116 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ). Кокорину вменяли два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе с применением предмета в качестве оружия (ч. 2 ст. 35 - п. "а, в" ч. 2 ст. 115 УК РФ) и хулиганство. Его брату Кириллу – два эпизода причинения легкого вреда здоровью, в том числе с предметом в качестве оружия, побои и хулиганство.

Обвинение просило приговорить Мамаева и Протасовицкого к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима, братьев Кокориных – к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, признав всех четверых виновными по предъявленному обвинению.

На финальном заседании судья Елена Абрамова смягчила обвинение, отметив, что "последовательность действий подсудимых не указывает на наличие в их действиях предварительной договоренности". В то же время, они признаны виновными в хулиганстве "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).

По мнению главы Совета при президенте РФ по правам человека Михаила Федотова, реальный срок по этому делу говорит о том, что для суда все равны.

"Полагаю, что назначенное наказание является обычным для дел о хулиганстве. Суд продемонстрировал то, что для него все равны: и знаменитые футболисты, и артисты, и чиновники, и незнаменитые рядовые граждане. Так оно и должно быть", - сказал Михаил Федотов "Интерфаксу".

Драка и ничего личного

8 октября 2018 года компания молодых людей подралась сначала у гостиницы "Пекин". Пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который назвал их петухами.

Вскоре после этого молодые люди устроили драку в "Кофемании" на Большой Никитской улице. В этой драке пострадали директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин. "Приключения" молодых людей попали на камеры наружного наблюдения и быстро разошлись по интернету. На одном из заседаний пострадавшие – Пак и Гайсин – рассказали о произошедшем подробнее.

По словам Дениса Пака, утром 8 октября прошлого года он приехал в кафе в центре Москвы, чтобы провести там деловую встречу. Рядом с ним оказалась шумная компания из десяти человек, которые "по внешним признакам" были пьяны. Компания проявляла явное неуважение к другим посетителям кафе.

"Компания вела себя шумно, находилась в состоянии алкогольного опьянения и явно проявляла неуважение к обществу. Кафе было в то время полное: и мужчины, и женщины, одна из них была беременна. Примером хамского поведения я могу назвать, как девушка села на колени к Александру Кокорину, они начали целоваться, а потом она положила голову в область его паха. Все это выглядело крайне неприятно", – цитирует championat.com слова потерпевшего.

Пак попросил официанта пересадить его, однако эту просьбу так и не выполнили; тогда чиновник открыл ноутбук, чтобы поработать с документами.

"Через некоторое время я услышал выкрики "Гангнам стайл" (песня корейского исполнителя PSY - ИФ), не понимая, что это может быть обращено ко мне", - пояснил потерпевший. Спустя несколько минут, рассказал Денис Пак, он решил, что выкрики все-таки обращены к нему ввиду его "корейской внешности".

"Я спросил: "Вы обращаетесь ко мне?" Мне дали понять, что ко мне. Я в корректной форме сделал замечание, что компания ведет себя некорректно как по отношению ко мне, так и к окружающим. После этого подошел Кирилл Кокорин, а Александр Кокорин взял стул из-за стола рядом и (...) нанес мне удар в голову. Я подставил руку – удар пришелся в голову и в руку", – рассказал в суде потерпевший.

По его мнению, Александр Кокорин старался причинить "максимальный вред жизни и здоровью", нанося ему удар. Денис Пак отметил, что "это избиение" продолжалось в течение двух-трех минут.

Выходя из кафе, компания назвали чиновника "китайцем".

"Мне сказали, что я должен ехать в Китай и там делать свои замечания", – уточнил потерпевший.

Он также подчеркнул, что от него "абсолютно никакой агрессии не исходило", и что он не делал компании нецензурных замечаний.

"В СМИ звучало про примирение. Но никакого примирения не происходило, иначе компания не вела бы себя на выходе так агрессивно. Они понимали, что сила на их стороне, что они снова могут воспользоваться этим преимуществом", – добавил потерпевший.

При этом он не помнит, чтобы Павел Мамаев и Александр Протасовицкий наносили ему удары.

Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик высказал в суде мнение о том, что Денис Пак действительно похож на PSY, а также отметил, что потерпевший сам вел себя агрессивно.

"Если обратить внимание, то потерпевший Пак действительно похож на PSY. Но в этом нет ничего оскорбительного! Это шутка. На видео видно, что ребята максимально открыты, шутят. А Пак очень агрессивно на это отреагировал. Какие нормы они нарушали? Возможно, да, для утра в кафе это было недопустимо. Но это не значит, что они кому-то хотели мешать. Сегодня Пак сам сказал, что он первым вступил в коммуникацию с ними. Они поняли, что он услышал, и сконфузились и извинились. Саша Кокорин сказал, что они скоро уходят, и попросил не обращать на это внимание", – сказал Вячеслав Барик.

Гайсин также рассказал о деталях того дня.

"У нас с Паком была назначена деловая встреча на девять утра. (..). Меня проводили к столику, в дальнем левом углу были возбуждённые молодые люди, их было достаточно много – порядка десяти человек. Я говорил, что надо разойтись и перевести все в более цивилизованную форму общения. Плюс было понятно, что товарищи были не трезвы. Моя задача была их успокоить и защитить Пака, потому что они продолжали на него набрасываться", - сообщил он.

Далее, по словам потерпевшего, он получил удар от Павла Мамаева.

"Пока я спрашивал, вызывали полицию или нет, Пака ударили по лицу. Это сделал Александр Кокорин. После этого удар по лицу получил уже я – его нанес Павел Мамаев. Скорее всего, он сделал это полураскрытой ладонью. Далее Протасовицкий схватил меня за шею и произвел удушающее воздействие", – рассказал Сергей Гайсин.

Затем, по словам потерпевшего, кто-то из присутствующих достал телефон, и нападавшие отступили.

"Потом один из посетителей достал телефон, к нему подошли из этой компании. Была девушка, которая лазила по столам. Потом ситуация начала успокаиваться. Дискуссия с их стороны продолжалась, Пак уже молчал. С их стороны финальной фразой было, по-моему, со стороны Кирилла Кокорина: "Китаец, уезжай. Скажи спасибо, тебе еще повезло", – добавил пострадавший.

Обозреватели Кристина Бочарникова

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