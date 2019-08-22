Невыполнимые требования

22.08.19 17:59

© РИА Новости. Максим Блинов

Interfax-Russia.ru - Германия, Великобритания и Франция назвали необходимым условием возвращения G8 решение украинского вопроса, Украина требует вернуть Крым. В Москве отвечают отказом.

21 августа президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили возможность возвращения "большой восьмерки" с участием России. Как утверждает журналистка CNN Кайли Атвуд со ссылкой на источник в администрации президента США, главы стран сошлись во мнении, что Россию следует пригласить на следующую встречу G7.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия сможет вернуться в G8 только после разрешения ситуации на Украине и выполнения минских соглашений.

"Если мы добьемся успехов с (реализацией минских договоренностей - ИФ), то, конечно, у нас будет другая ситуация", - сказала Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном 21 августа.

Однако в настоящее время причины исключения России из "большой восьмерки" продолжают существовать, отметила она.

Такого же мнения придерживается и Борис Джонсон. Он согласился с Меркель в том, что условия возвращения России еще не выполнены.

"Я должен сказать: я весьма разделяю мнение канцлера Меркель, что России еще предстоит выполнить обязательства, чтобы вернуться в G7", - сказал он.

Среди причин недопуска России в G7 Джонсон упомянул отравление Скрипалей в Солсбери, ситуацию вокруг Украины и "российские провокации, не только на Украине, но во многих других местах".

Между тем, Эмманюэль Макрон также считает, что перед возвращением России необходимо решить вопрос с Украиной.

"Уместно говорить о том, чтобы в итоге Россия смогла вернуться в G8. Предварительное условие для этого - выработка решения по Украине", - приводит его слова агентство Reuters.

По информации СМИ, правительство Японии также готово подключиться к обсуждению формата G8 на саммите в Биаррице.

"По данным источников в японском МИД, власти Японии открыты к тому, чтобы обсудить на саммите лидеров G7, который начнется в субботу в Биаррице, тему возвращения России в G8", - сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в МИД Японии.

Как говорится в сообщении, Япония "понимает важность вовлечения России в важные международные дела". В Токио приняли к сведению недавние заявления президента США Дональда Трампа по вопросу России и G8.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение в G8 не является самоцелью для России.

"Президент Путин сказал, что Россия не отказывается от общения в любых форматах, вместе с тем, возвращение России в "семерку" - бывшую "восьмерку", не является самоцелью, ибо в любом случае РФ считает, что сейчас обсуждать глобальные мировые проблемы будь то в геополитике, безопасности или экономике без участия, например, Китая, Индии и целой группы других стран является не совсем эффективным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, хотела бы Россия вернуться в G7.

Песков добавил, что более выигрышно выглядят другие форматы, например, G20.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента исключения России из G8 "ничего не изменилось".

"С марта 2014, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось. Украинский Крым дальнейшем оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны", - написал он на своей странице в Фэйсбуке.

Президент Украины назвал среди условий для возвращения России в G8 возвращение Крыма, прекращение боев в Донбассе и освобождение политических заключенных.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - отметил он.

Зеленский также выразил благодарность тем странам, которые продолжают поддерживать Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на требования Зеленского по G8 написала в своем Фэйсбуке, что обращение президента Украины - "бессмысленный набор букв". Она объяснила, что дипломатия - это инструмент осуществления внешней политики государств. А международные отношения - среда, где этот инструмент применяется.

"Поэтому государство не может "вновь занять свое место в повестке дипломатии", - отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что Россия и так участвует в мировой политике вне зависимости от присутствия в G7.

"Если под "высокой дипломатией" Ваши советники понимают международные площадки, форумы и клубы, то наивысшей является все-таки Совбез ООН, где Россия участвует и в формировании повестки, и в реализации мировой политики", - написала официальный представитель МИД России.

Она отметила, что решения Совета безопасности ООН обязательны для выполнения, в том числе и минские соглашения.

"Минские соглашения были поддержаны резолюцией Совета безопасности. Соответственно, Украина обязана их выполнить", - пояснила Захарова.

Между тем, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил Interfax-Russia.ru, что Россия с начала данного обсуждения не стремилась возвращаться в большую восьмерку.

"Инициаторами этого обсуждения были не мы. Об этом заявил сначала Макрон, подхватил Трамп. (...) Ставить нам условия не надо, мы никуда не просимся, не просимся ни в какую семерку, не просим снимать санкции, мы спокойно работаем по своему направлению", - пояснил он.

Сенатор подчеркнул, что сейчас более привлекательным форматом для России является G20, где встречаются лидеры стран с самой крупной экономикой. Джабаров также отметил, что Зеленский не имеет никакого отношения к формированию состава "большой семерки", и его требования "непонятны".

"Его предложение о том, что надо вернуть сначала Крым, а потом говорить о возврате России, это из области фантастики, даже обсуждать никто не будет", - заявил собеседник Interfax-Russia.ru.

Он рассказал, что если в первые годы своего создания G7 была "элитным клубом, который определял политику мира всего на следующие годы", то затем значение "большой семерки" стало снижаться.

"Когда Россия туда вошла, оживилась опять тематика большой восьмерки. А когда Россия ушла, опять этот клуб мало кого интересует. Обратите внимание, сейчас никто даже не следит за саммитами большой семерки, что там проходит, какие вопросы обсуждают", - сказал эксперт.

По его словам, "семерка" потеряла свою значимость, так как без РФ ни одну глобальную мировую проблему нельзя решить.

Однако сенатор согласился, что в целом такие предложения свидетельствуют о потеплении в отношениях между Россией и Западом.

"Одно другому не противоречит. Понятно, что есть желание вернуть Россию, потому что Россия - сильный участник на всех форумах, двадцатки, других и так далее. Но мы никаких условий не примем", - сказал Джабаров.

Он заметил, что и возвращение РФ в ПАСЕ – результат того, что Запад не может принимать решения по глобальным проблемам без России.

"Это все звенья одной цепи. Постепенно то в одной европейской стране, то в другой возникает вопрос: "А зачем нам нужны эти санкции против России, зачем мы от нее отдаляемся, если без нее мы практически сейчас обойтись не можем", - объяснил собеседник Interfax-Russia.ru.

Он выразил надежду, что в будущем эти предложения будут развиваться, и подчеркнул, что Россия всегда открыта для сотрудничества.

"Мы никому не угрожаем, мы готовы со всеми сотрудничать на равных условиях", - заключил Джабаров.

Обозреватель Сабина Адлейба

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