Абсурдные условия

23.08.19 17:31

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru - Канада и Европейский совет поддержали требование к России вернуть Крым в обмен на G8. Марин Ле Пен назвала это абсурдом, в Москве придерживаются того же мнения.

21 августа президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили возможность возвращения "большой восьмерки" с участием России. Главы стран решили, что Россию следует пригласить на следующую встречу G7. Затем Макрон потребовал от России в обмен на возврат к G8 решить украинский вопрос, аналогично высказались канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Данной позиции придерживается и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. Она заявила, что Россия может вновь войти в G8 только после возврата Крыма Киеву и прекращения конфликта на востоке Украины.

"Для России способ продемонстрировать, что она хочет сделать это (вернуться в G8 - ИФ), это уйти из Крыма и прекратить войну на Донбассе. Это очень просто", - сказала она на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским также назвал неприемлемым присоединение России к G8 при нынешних условиях, сообщает официальный сайт президента Украины.

В свою очередь Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

"Дональд Туск заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС по солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита "семерки" 24-26 августа во Франции", - сообщается на официальном сайте президента Украины.

Кроме того, Зеленский направил всем главам стран-участников "семерки" письма с призывом продолжать поддерживать Украину.

Между тем, глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала заявления европейских политиков абсурдными.

"Выступая против возвращения России к новой G8, ЕС воспроизводит абсурдную пародию на холодную войну", - написала она в своем Твиттере.

Ле Пен подчеркнула, что антироссийская идеология изжила себя и не отвечает интересам европейских государств.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил Interfax-Russia.ru, что заявления украинских политиков - результат действий "американских кураторов", которые с их помощью пытаются связать G8 c Крымом.

"Вот вы Крым отдадите и войдете в G8. Ну, уже сказали и президент, и министр иностранных дел, и ведущие руководители наших политических партий, что Крымом мы торговаться не будем, это решение состоялось", - сказал сенатор.

Он также добавил, что возвращение России в G8 зависит от самих европейских политиков. Если они нуждаются в присутствии в "семерке" РФ, это желание осуществимо, но только без "особых условий". Однако Россия "туда не рвется". Клинцевич пояснил, что в настоящее время данный вопрос не имеет ничего общего с реальной политикой и конкретными действиями.

"Есть двадцатка, где реально решаются все вопросы, куда входит двадцать ведущих государств мира. А этот элитный клуб, он нам так, что есть, что нет", - отметил собеседник Interfax-Russia.ru.

По его словам, Запад никогда не откажется от русофобской повестки и дискредитации России в глазах мирового сообщества, так как это – часть "серьезной гибридной войны". В результате цепи таких событий западные политики надеются вызвать раздражение властью внутри России.

"И отсюда идут многие политические процессы, в которых участвуют молодые люди, не до конца понимающие, а что вообще от них хотят", - объяснил Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что на поверхности этих процессов лежат реальные внутренние проблемы, однако это лишь предлог для Запада, чтобы дискредитировать российскую власть и влиять на внутриполитические процессы.

"Таким образом они хотят ослабить Россию, разорвать ее изнутри", - заявил эксперт.

По словам сенатора, о возможном потеплении в отношениях между Россией и Западом речи не идет. Однако данная проблема очень востребована в обществе, так как изоляция России вызвала много трудностей. И Трамп это понимает, подчеркнул член Совфеда.

"Но те, кто ведет реальную игру, формирует повестку, прежде всего спецслужбы и военные, они не дадут уйти с этой повестки", - заключил собеседник Interfax-Russia.ru.

Похожего мнения придерживается и генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он заявил, что разговоры на эту тему "несерьезны", так как Россия не вернется к "большой восьмерке" на нынешних условиях Запада.

"Когда говорят о возвращении России в G7, о превращении "семерки" в "восьмерку", это представляется нашими западными партнерами как некий бонус, своего рода поощрение за "хорошее поведение", за те изменения в российской политике, которые от России ждут", - сказал Кортунов на заседании "круглого стола" по вопросам отношений России со странами "семерки" в Москве.

"Конечно, для России участвовать еще в одном форуме было бы не так уж плохо. Но, с другой стороны, многие вопросы, которыми занимается "семерка", не решаемы, если в их обсуждении не принимает участие Москва", - подчеркнул Кортунов.

Однако он не исключил, что российское руководство может заинтересовать приглашение президента США Дональда Трампа приехать на следующую встречу "семерки".

"Если Трамп приглашает Владимира Путина приехать в будущем году на саммит G7, который пройдет в США, это предложение надо рассмотреть всерьез. Это возможность (для Москвы - ИФ) заявить свою позицию, провести на полях "семерки" достаточно важные двусторонние встречи, возможность прозондировать почву для тех или иных соглашений", - сказал политолог.

В свою очередь заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с Interfax-Russia.ru назвал происходящее большой интригой и пояснил, что Запад придерживается личных интересов в этом вопросе.

"Возникает вопрос: "А зачем позвали?". Зачем сказал такие слова Трамп? Тут надо учитывать такой момент, что в реальности без России невозможно решить ни одну глобальную проблему", - объяснил эксперт.

По его словам, Россия напрямую или косвенно связана с решением многих глобальных проблем. Например, проблемы обеспечения международной безопасности, Иранским вопросом.

"А Трамп исходит из того, что ему надо в конце своего первого срока сделать какие-то сдвиги на международном уровне, которые он может приписать себе. Потому такие разговоры возникают", - отметил Суздальцев.

Он также рассказал, что западные политики и предприниматели при посещении России часто называют санкции и другие ограничения устаревшими. Однако не стоит воспринимать эти заявления всерьез.

"Мы это радостно тиражируем, показываем по телевидению. А когда задают вопрос: "Ну, так что, отменяете? ", они говорят: "Нет, вы сделайте первый шаг", - пояснил собеседник Interfax-Russia.ru.

По его словам, главы западных стран считают, что Россия готова пойти на любые уступки ради участия в G8, ПАСЕ и других престижных объединениях.

"Они выдвигают условия, фактически предлагается сделка. Они не предлагают взамен ничего, только сидеть на стульчике за общим столом и за это кардинально поменять свою внешнюю политику, отказаться от национальных интересов", - считает Суздальцев.

По мнению эксперта, подобные действия – это "согласованный концерт, спектакль", цель которого – хоть как-то надавить на Россию.

"Санкции существуют, Россия с ними живет, дальше что? Они с одного бока заходят, с другого бока, то кнутом, то пряником. В данном случае пробуют сделать пряником, вдруг Россия клюнет", - заявил собеседник Interfax-Russia.ru.

Теорию о возможном потеплении в отношениях между Россией и Западом Суздальцев назвал "абсолютной глупостью". По его мнению, это так же "глупо", как и заявления о разочаровании Запада в украинском вопросе.

"Его отложили в сторону, но он (вопрос – ИФ) никуда не делся. Очень хочется кому-то сказать, что это потепление, а нам нужно такое потепление с ультиматумами, приглашениями, за которые надо заплатить огромную цену? Это игра, не больше того", - заключил эксперт.

Обозреватель Сабина Адлейба

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