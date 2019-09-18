Налоговая индульгенция

18.09.19 16:10

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

Interfax-Russia.ru – Россиян, признанных банкротами, могут освободить от уплаты штрафов ГИБДД и налогов. Эксперты разошлись во мнении, какие последствия будут у данной инициативы.

Обанкротившихся россиян предлагают освободить от уплаты налогов и штрафов ГИБДД – об этом "Российской газете" сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже рассмотрела данное предложение.

"Теперь к таким ситуациям (когда долги и штрафы могут быть списаны - ИФ) будет отнесено и банкротство гражданина. Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли", – сказал эксперт.

Он напомнил, что процедура банкротства предусматривает полную проверку имущества гражданина, которое впоследствии будет взыскано в счет долгов. Однако если сумма обязательств окажется выше стоимости имущества, от уплаты остатка его освободят.

Между тем, координатор "Общества синих ведерок", автомобильный эксперт Петр Шкуматов сказал Interfax-Russia.ru, что это нововведение не приведет к радикальным переменам.

"Это просто техническая корректировка, про которую просто никто не думал, но тем не менее само понятие банкротства включает в себя не только обычные долги, но и задолженность по административным штрафам", – заявил он.

Он подчеркнул, что данная инициатива абсолютно логична, но вряд ли на что-то повлияет, так как это лишь "корректировка закона для привидения его в рамки здравого смысла".

"Естественно, никто не будет банкротиться из-за того, что там штрафов насобирал. Потому что сама процедура, во-первых, очень болезненная, во-вторых, она стоит сейчас минимум 150 тыс. рублей", – заметил эксперт.

Более того, добавил собеседник Interfax-Russia.ru, данная процедура может проводиться только 1 раз в жизни и имущества должника должно не хватать для того, чтобы погасить долги.

"Я предполагаю, что вряд ли кто-то насобирает штрафов на какие-то там безумные миллионы рублей, банкротиться из-за этого как-то странно", – заявил Петр Шкуматов.

Отвечая на вопрос о том, не станет ли это нововведение лазейкой для уклонения от уплаты налогов и штрафов, эксперт подчеркнул, что издержки на процедуры слишком большие, соответственно, "никаких лазеек здесь нет".

"Это единственный шанс для человека начать новую жизнь. Соответственно, никакой лазейки для ухода от "пятисотрублевок" ГИБДД здесь вообще не может быть", – сказал он.

В то же время, по словам эксперта, данная инициатива не принесет особой пользы.

"Вообще банкротство – это очень тяжелая и травматичная процедура для любого человека, который проходит через банкротство. Государственные штрафы вносят настолько ничтожный вклад в эту всю историю, что про них можно говорить только в техническом смысле", – отметил собеседник Interfax-Russia.ru.

Он также подчеркнул, что идея банкротства в том, чтобы полностью избавить человека от долгов, в том числе перед государством.

"Такая финансовая индульгенция. И если из этой концепции исходить, то штрафы тоже должны отменяться. Поэтому получается, что человек вроде бы обанкротился, но штрафы все равно, будь добр, заплати", – заметил он.

Поэтому благодаря данной "технической" корректировке концепция банкротства будет более законченной и логичной, заключил эксперт.

В свою очередь вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский придерживается иного мнения – по его словам, штрафы ГИБДД являются серьезной проблемой в России.

"Мы поддерживаем эту (инициативу – ИФ), потому что автомобилистов превратили в дойную корову. (...) Так как штрафы постоянно увеличиваются", – пояснил он.

Эксперт заметил, что никакой лазейки в данном деле быть не может, так как для установления банкротства требуется судебное расследование.

"Они (штрафы ГИБДД – ИФ) составляют серьезную сумму, потому что у нас на каждом шагу ставят камеры автоматического слежения и гигантские суммы приходят всем. Сам не знает человек, где на него камера наехала", – заявил Леонид Ольшанский.

Между тем, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга, факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Татьяна Сафонова сказала Interfax-Russia.ru, что данная инициатива не поспособствует уклонению от уплаты долгов в том случае, если процедура банкротства будет проведена качественно. По ее словам, в рамках расследования суд должен выявить все обстоятельства дела.

"Если она (процедура банкротства – ИФ) проведена судом аккуратно, суд принял решение о банкротстве по реальным фактам, это нормальная ситуация. А если процедура проведена формально, то тогда, конечно, подобная процедура может поспособствовать уклонению от уплаты налогов и административных платежей", – заявил собеседница Interfax-Russia.ru.

Татьяна Сафонова подчеркнула, что те, кому обычно приходят штрафы ГИБДД, "это не бизнес-люди, а обычные граждане", которые не имеют достаточно денег для искусственного запуска процедуры банкротства. Более того, считает эксперт, данная инициатива объяснима с логической точки зрения.

"Вообще если говорить о процедуре банкротства физического лица, она предполагает отсутствие у него каких бы то ни было денежных средств для погашения задолженности. Очевидно, что в данном случае исполнять обязанности по уплате налогов и штрафов ГИБДД ему будет проблематично", – сказала она.

Однако, заметила собеседница Interfax-Russia.ru, банкротов следует освобождать от налоговых и прочих обязательств только после процедуры, если выплатить их невозможно.

"Если в процедуре банкротства традиционно его активы обнаруживаются, то за счет этих активов вполне можно было бы гасить эти обязательства (по уплате налогов и штрафов ГИБДД – ИФ), которые там предусматривают если не первую по гражданскому кодексу, то вторую или третью очередь погашения", – отметила Татьяна Сафонова.

Она пояснила, что юридически отложить обязательства перед государством на "постбанкротный период невозможно". Эксперт также добавила, в данном случае стоит вопрос не о помощи физическим лицам в той или иной степени, а о том, что у государственных органов, у налоговой службы висит задолженность, которую они физически не могут взыскать.

"Потому что у банкрота просто нет источников дохода никаких. Есть подозрения, что они когда-то появятся, он устроится на работу, потенциально это возможно, но это зависит от определенных обстоятельств", – объяснила Татьяна Сафонова.

То есть это "не реальные к взысканию деньги", заключила собеседница Interfax-Russia.ru.

Как сообщает "Российская газета", за год по данным Судебного департамента банкротами были признаны 41,8 тыс граждан РФ. В целом их освободили от долгов на сумму 153,7 миллиарда рублей. Более того, дела 18,5 тыс. граждан были закрыт из-за отсутствия у банкрота какого бы то ни было имущества.

Обозреватель Сабина Адлейба

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