Сохранить баланс

24.09.19 14:47

© РИА Новости. Игорь Подгорный

Interfax-Russia.ru – Россия будет участвовать в Парижском соглашении по климату. Эксперты опасаются, что выполнение его условий может негативно отразиться на экономике РФ.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 21 сентября подписал постановление об участии России в Парижском соглашении по климату. Как пояснили в правительстве, ратификации документ не требует.

"От имени РФ Парижское соглашение было подписано 22 апреля 2016 года в соответствии с распоряжением правительства. Соглашение не содержит предусмотренных российским законодательством оснований для ратификации. В соответствии с законом "О международных договорах РФ" согласии России на обязательность для нее Парижского соглашения выражается в форме его принятия. Подписанным постановлением такое решение принято", – говорится в справке к данному постановлению, опубликованной на сайте кабинета министров.

Стратегическая цель Парижского соглашения - удержание прироста глобальной средней температуры к концу XXI века в пределах "намного ниже" двух градусов Цельсия сверх доиндустриальных показателей и "приложение усилий" для ограничения роста температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия.

Документ вступил в силу 4 ноября 2016 года после его ратификации 55 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на долю которых приходится более 55% объема глобальной эмиссии парниковых газов. В настоящее время (по состоянию на сентябрь 2019 года) Парижское соглашение обязательно для 186 стран мира.

"Для нашей страны участие в этом процессе важно. Угроза изменения климата - это разрушение экологического баланса, повышение рисков для успешного развития ключевых отраслей, в том числе сельского хозяйства, ну и самое главное - это угроза безопасности людям, которые живут у нас в условиях вечной мерзлоты, а также повышения количества стихийных бедствий", – заявил Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

Премьер-министр напомнил, что правительство РФ уже ведет соответствующую работу (по сокращению вредных выбросов в атмосферу и восстановлению лесов) в рамках национального проекта "Экология".

"Теперь нам предстоит учесть меры по выполнению международных обязательств, цель которых – сокращение объема выбросов парниковых газов", – добавил глава российского правительства, отметив, что уже дал поручение адаптировать положения Парижского соглашения к действующим в РФ нормам.

В свою очередь вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что документ будет готов к 2020 году.

"По информации Минфина, до конца года этот документ мы должны принять", – сказал он.

По его словам, ратификация Парижского соглашения позволит России принимать участие в формировании современной глобальной климатической повестки.

"Это особенно важно, поскольку Россия сегодня занимает четвертое место в мире по объему выбросов парниковых газов, и любые вводимые меры регулирования должны формулироваться с максимальным учетом наших национальных интересов. Этот принцип закладывается и в основу нормативно-правовых документов, которые сейчас разрабатываются на нашем национальном уровне ", – пояснил вице-премьер.

Так, по словам Гордеева, базовым документом станет федеральный закон о государственном регулировании выбросов парниковых газов, проект которого уже разработан. Он отметил, что документ планируется принять в течение года.

"После принятия этого закона мы будем видеть, с чем нам придется дальше жить. Это как раз тот закон, по поводу которого нужно очень серьезно работать специалистам – и академическому и бизнес-сообществу", – сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

По его словам, работа над законом "не должна выйти за рамки 2020 года".

"Я считаю, что если будут сложности, то нам придется сроки немножко продлить, поскольку документ очень серьезный и наспех принимать его нельзя. Мы должны все взвесить, просчитать, просчитать отдельные сектора экономики и только после этого мы должны серьезно походить к вопросам регулирования", – подчеркнул Эдельгериев.

Кроме того, до конца текущего года специалисты должны подготовить проекты стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

"Россия в очередной раз доказала всему мировому сообществу, что Российская Федерация – государство ответственное, последовательное и взятые на себя обязательства она выполняет, и она прогнозируема. Президент РФ заявлял, что мы будем участниками Парижского соглашения, так мы и поступили", – добавил Эдельгериев.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал присоединение России к Парижскому соглашению.

"На встрече со спецпосланником президента РФ по климату Эдельгериевым генсек ООН Гутерриш приветствовал присоединение России к Парижскому соглашению, а также решение Москвы представить в следующем году Добровольный национальный обзор по Целям устойчивого развития", – сообщила служба новостей всемирной организации.

Напомним, что ранее председатель рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Энергетика", губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявлял, что за счет внедрения новых технологий Россия уже сократила эмиссию парниковых газов на 51% и готова стать участницей Парижского соглашения по климату. В целом, глава Кузбасса приветствовал такой шаг российских властей, однако выражал опасение, что слишком жесткие механизмы регулирования выбросов, предусмотренные соглашением (в частности, введение углеродного сбора), могут негативно отразиться на экономике РФ и качестве жизни населения.

"Введение таких жестких мер, как углеродный сбор, создаст серьезные угрозы не только для компаний ТЭК, но и для российской экономики в целом. Вырастет стоимость энергоресурсов, а значит, упадут объемы экспорта, Россия потеряет мировые рынки сбыта. А самое главное – это приведет к росту тарифов для населения и промышленных предприятий, соответственно вырастут цены на все группы товаров. Все это скажется на качестве жизни населения", – говорил чиновник.

Его опасения также разделяет и директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев, по мнению которого гораздо эффективнее было бы оценивать выбросы парниковых газов по относительным показателям.

"Очень важно, чтобы работали относительные показатели по выбросам, которые могли бы учитывать снижение стоимости единицы продукции или ее рост в расчете соответственно на снижение или рост энергозатрат на ее производство. Абсолютные показатели по снижению выбросов – очень важный момент, но они не должны быть самоцелью", – заявил Порфирьев.

Он напомнил, что Китай и Индия, в отличие от РФ, обязались снизить выбросы парниковых газов в расчете на единицу динамики ВВП.

В свою очередь руководитель практики стратегии Ernst&Young в СНГ Антон Порядин напомнил, что с 1990 по 2017 год Россия проводила мероприятия по повышению энергоэффективности, сократила выбросы на 49% и затратила на это почти $400 млрд. По сравнению с Китаем, США, Индией и Бразилией выбросы в РФ сократились почти вполовину. В то же время, по мнению Порядина, на выполнение требования Парижского соглашения России до 2030 года будет необходимо не менее $140 млрд.

"Один из показателей базового сценария – рост генерации на 15%. Согласно этому сценарию, при выполнении нынешних мероприятий, запланированных до 2030 года, Россия выполнит обязательства в рамках Парижского соглашения, снизив эмиссию парниковых газов на 42%, затратив $140млрд", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, в случае проведения дополнительных мероприятий по снижению выбросов, понадобятся дополнительные инвестиции в размере $70 млрд.

"Нам важно рассматривать и варианты оптимистичного сценария, которые в купе с базовым приведет к снижению на 47%", – заявил Порядин.

В свою очередь заместитель председателя Комитета по энергетике Госдумы РФ Дмитрий Исламов считает, что РФ необходимо, прежде всего, изменить подход к учету поглощающей способности лесов, используя для этого современные технологии.

"Очень важный момент – это недооценка поглощающей способности российских лесов. Мы являемся самой обеспеченной лесами страной мира. Нам принадлежит 20% всего лесного массива. А поглощая способность наших лесов хуже в 1,5 раза, чем в Финляндии или в 2,5 раза хуже, чем в США. Это связано с тем, что до сих пор используются устаревшие данные и методики при подсчете лесов", – сказал эксперт.

Он напомнил, что в Кемерово с помощью новых технологий провели полный учет лесного массива Рудничного бора и смогли подсчитать точное количество деревьев и площадь их крон.

"При грамотном и современном подходе к учету лесов объем поглощения может вырасти в 2,5 – 3 раза, и тогда Россия переместится с 5 места в мире по нетт-эмиссии на 10 – 15", – сказал Исламов.

В Гринпис России со своей стороны заявили, что приветствуют участие РФ в Парижском соглашении по климату и ждут от властей скорейшего перехода к активным действиям.

"Мы приветствуем подписание правительством постановления, направленного на ратификацию Парижского соглашения по климату. Но мы хотим подчеркнуть, что за словами должны последовать действия", – сообщил "Интерфаксу" эксперт энергетического отдела российского отделения Гринпис Василий Яблоков.

Так, по мнению эксперта, прежде всего следует предпринять меры по созданию так называемой углеродной нейтральности и снижению выбросов парниковых газов. Он уточнил, что согласно конвенции, благодаря сокращению выбросов, к 2050 году прирост температуры за год должен сократиться до 1,5 градусов.

По словам Яблокова, Гринпис России уже подготовил и направил в правительство РФ набор мер, выполнение которых поможет предотвратить климатическую катастрофу. Предлагаемые меры охватывают основные секторы российской экономики: энергетику, лесное и сельское хозяйство, обращение с отходами и позволяют не просто снизить климатический след, но модернизировать национальную экономику.

В частности, экологи предлагают сделать приоритетом государственной политики энергоэффективность, стимулировать развитие возобновляемой энергетики, поэтапно отказаться от добычи нефти, угля и газа, не позднее 2030 года отказаться от продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, оперативно тушить пожары во всех лесах, вовлеченных в хозяйственную деятельность, снизить производство и потребление продуктов животного происхождения на 50% к 2050 году. Эти и ряд других мер, как полагают специалисты, позволят снизить выбросы парниковых газов 2030 году не менее чем на 50% от уровня 1990 года.

Обозреватель Наталья Пономарева

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