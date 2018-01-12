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12.01.18 15:14
Металлолом как оружие
Россия готова передать Киеву боевую технику Украины, которая до сих пор находится на территории Крыма после ухода оттуда украинских Вооруженных сил. Об этом заявил на встрече с главными редакторами печатных СМИ и информагентств президент РФ Владимир Путин.
"Украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, авиационную технику, бронетехнику", - сказал Владимир Путин.
Он отметил при этом, что украинская военная техника "находится в плачевном состоянии".
"Но это уже не наше дело. Она в таком практически и была - за эти годы никем, конечно, не обслуживалась", - добавил президент. По его словам, речь идет о десятках боевых кораблей и десятках самолетов.
"Что касается кораблей, то, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу", - сказал Владимир Путин.
Он отметил также, что "есть и значительный боезапас".
"Но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы также пригласить украинских военных, чтобы они смогли участвовать в утилизации боеприпасов", - сказал глава государства.
В ответ на это заявление командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко сообщил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, исправна. Решение о том, забирать ее либо нет, примет руководство Украины.
"Решение будет приниматься на уровне высшего военно-политического руководства государства. Но этот вопрос необходимо тщательно изучить..." - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".
По словам Игоря Воронченко, в Крыму было восемь боевых кораблей, из них не на ходу был лишь один - БДК "Ольшанский", а корвет "Луцк" был на ремонте.
Кроме того, по словам командующего ВМС Украины, в Крыму осталось два батальона БМП, два батальона БТРов, 7 дивизионов артиллерии и 4 минометных батареи. Авиационная техника, по его словам, уже перемещена на материковую Украину.
Также Игорь Воронченко напомнил, что Киев обратился в международные суды относительно техники и кораблей, которые остались в Крыму.
На следующий день пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пояснил журналистам, что конкретный механизм передачи Украине военного имущества, оставшегося в Крыму, определят после ответа – готова ли Украина забирать технику.
"Вчера прозвучала эта инициатива президента. Для определения всех параметров, как будет осуществляться (передача военной техники - ИФ) необходимо будет провести контакты между военными или между дипломатами", - сказал Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь напомнил, что до начала боевых действий в Донбассе часть техники вернули Украине.
"Затем этот процесс был прекращен в связи с началом активных боевых действий и кровопролития", - сказал он.
Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин также хотел бы продолжить обмен заключенными, а предложение насчет техники – "еще один жест доброй воли", который поможет сдвинуть с мертвой точки процесс украинского урегулирования.
То, что оставшаяся на полуострове техника Украины устарела и в буквальном смысле разваливается, подтвердил бывший украинский премьер и экс-министр обороны Юрий Ехануров.
"Этот металлолом деловые люди Украины с удовольствием примут и сдадут его. Даже в 2014 году это был металлолом. К сожалению, это все - уже вчерашний день, позавчерашний. Для обороны нашей страны это уже не имеет никакого значения", - сказал он в эфире канала "112 Украина".
То, что украинская техника вышла из строя уже в 2014 году, подтвердил и депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
"Сегодня на территории полуострова осталось порядка двух десятков кораблей бывших ВМСУ. Уже по состоянию на 2014 год их состояние сильно приблизилось к отметке "металлолом". Украинские корабли, которые остались в бухтах Севастополя, практически не обслуживались ВМСУ с 90-х годов", - сказал Interfax-Russia.ru Дмитрий Белик.
В пример он привел большой десантный корабль "Константин Ольшанский", который требовал капремонта еще с 2013 года.
"Обслуживание" флота Украины обычно сводилось к банальному "освоению" выделенных на ремонт средств. Ярким примером служила дизельная подводная лодка "Запорожье", которая номинально числилась на балансе ВМСУ, при этом с базы на базу ее перемещали на буксире, которая и сегодня стоит на приколе в Севастополе", - рассказал депутат.
По его мнению, транспортировка, попытка ввести в строй и дальнейшее содержание этих судов пробьет огромную дыру в бюджете Украины.
Он не исключил вариант, что представители Украины решат "освоить" огромные деньги под лозунгом "возвращение из оккупированного Крыма своей боевой мощи".
Тем временем, российский Крым продолжают укомплектовывать техникой ПВО: 13 января на боевое дежурство в Севастополе заступит новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Весной прошлого года первый дивизион С-400 развернули в районе Феодосии.
Недавно в ответ на вопрос журналистов Дмитрий Песков заявил, что размещение С-400 на полуострове необходимо для безопасности.
"Безусловно, скажем так, принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься именно как обеспечение собственной безопасности", - сказал он, добавив, что на это "у российской стороны есть полное суверенное право".
Обозреватель Евгения Артемова
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