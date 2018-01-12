Металлолом как оружие

12.01.18 15:14

© РИА Новости. Валерий Мельников

Interfax-Russia.ru – Украине предложили забрать военную технику, оставленную в Крыму. Она находится в "плачевном состоянии", но РФ готова транспортировать ее до Одессы.

Россия готова передать Киеву боевую технику Украины, которая до сих пор находится на территории Крыма после ухода оттуда украинских Вооруженных сил. Об этом заявил на встрече с главными редакторами печатных СМИ и информагентств президент РФ Владимир Путин.

"Украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, авиационную технику, бронетехнику", - сказал Владимир Путин.

Он отметил при этом, что украинская военная техника "находится в плачевном состоянии".

"Но это уже не наше дело. Она в таком практически и была - за эти годы никем, конечно, не обслуживалась", - добавил президент. По его словам, речь идет о десятках боевых кораблей и десятках самолетов.

"Что касается кораблей, то, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу", - сказал Владимир Путин.

Он отметил также, что "есть и значительный боезапас".

"Но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы также пригласить украинских военных, чтобы они смогли участвовать в утилизации боеприпасов", - сказал глава государства.

В ответ на это заявление командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко сообщил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, исправна. Решение о том, забирать ее либо нет, примет руководство Украины.

"Решение будет приниматься на уровне высшего военно-политического руководства государства. Но этот вопрос необходимо тщательно изучить..." - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Игоря Воронченко, в Крыму было восемь боевых кораблей, из них не на ходу был лишь один - БДК "Ольшанский", а корвет "Луцк" был на ремонте.

Кроме того, по словам командующего ВМС Украины, в Крыму осталось два батальона БМП, два батальона БТРов, 7 дивизионов артиллерии и 4 минометных батареи. Авиационная техника, по его словам, уже перемещена на материковую Украину.

Также Игорь Воронченко напомнил, что Киев обратился в международные суды относительно техники и кораблей, которые остались в Крыму.

На следующий день пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пояснил журналистам, что конкретный механизм передачи Украине военного имущества, оставшегося в Крыму, определят после ответа – готова ли Украина забирать технику.

"Вчера прозвучала эта инициатива президента. Для определения всех параметров, как будет осуществляться (передача военной техники - ИФ) необходимо будет провести контакты между военными или между дипломатами", - сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что до начала боевых действий в Донбассе часть техники вернули Украине.

"Затем этот процесс был прекращен в связи с началом активных боевых действий и кровопролития", - сказал он.

Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин также хотел бы продолжить обмен заключенными, а предложение насчет техники – "еще один жест доброй воли", который поможет сдвинуть с мертвой точки процесс украинского урегулирования.

То, что оставшаяся на полуострове техника Украины устарела и в буквальном смысле разваливается, подтвердил бывший украинский премьер и экс-министр обороны Юрий Ехануров.

"Этот металлолом деловые люди Украины с удовольствием примут и сдадут его. Даже в 2014 году это был металлолом. К сожалению, это все - уже вчерашний день, позавчерашний. Для обороны нашей страны это уже не имеет никакого значения", - сказал он в эфире канала "112 Украина".

То, что украинская техника вышла из строя уже в 2014 году, подтвердил и депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Сегодня на территории полуострова осталось порядка двух десятков кораблей бывших ВМСУ. Уже по состоянию на 2014 год их состояние сильно приблизилось к отметке "металлолом". Украинские корабли, которые остались в бухтах Севастополя, практически не обслуживались ВМСУ с 90-х годов", - сказал Interfax-Russia.ru Дмитрий Белик.

В пример он привел большой десантный корабль "Константин Ольшанский", который требовал капремонта еще с 2013 года.

"Обслуживание" флота Украины обычно сводилось к банальному "освоению" выделенных на ремонт средств. Ярким примером служила дизельная подводная лодка "Запорожье", которая номинально числилась на балансе ВМСУ, при этом с базы на базу ее перемещали на буксире, которая и сегодня стоит на приколе в Севастополе", - рассказал депутат.

По его мнению, транспортировка, попытка ввести в строй и дальнейшее содержание этих судов пробьет огромную дыру в бюджете Украины.

Он не исключил вариант, что представители Украины решат "освоить" огромные деньги под лозунгом "возвращение из оккупированного Крыма своей боевой мощи".

Тем временем, российский Крым продолжают укомплектовывать техникой ПВО: 13 января на боевое дежурство в Севастополе заступит новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Весной прошлого года первый дивизион С-400 развернули в районе Феодосии.

Недавно в ответ на вопрос журналистов Дмитрий Песков заявил, что размещение С-400 на полуострове необходимо для безопасности.

"Безусловно, скажем так, принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься именно как обеспечение собственной безопасности", - сказал он, добавив, что на это "у российской стороны есть полное суверенное право".

Обозреватель Евгения Артемова

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