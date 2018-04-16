16.04.18 17:35

© РИА Новости. Евгений Биятов

Interfax-Russia.ru – Новый терминал аэропорта Симферополя "Крымская волна" начал принимать первые рейсы. Он стал одним из самых крупных аэропортов Юга.

Новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Симферополь" введен в эксплуатацию 16 апреля. Утром он принял первый рейс из Москвы. Терминал под названием "Крымская волна" построили чуть менее чем за два года - строительство началось в мае 2016 года. На прошлой неделе Росавиация разрешила ввести новый терминал в эксплуатацию.

Аэропорт стал самым крупным на территории республики. Инвестиции составили 32 млрд рублей, из которых около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - за счет кредита банков.

Доля республики Крым в новом аэропорту составляет 49%, оставшиеся 51% - составляет пул инвесторов.

Новый терминал площадью около 78 тыс. кв. м своим дизайном напоминает волну – такова была задумка дизайнеров. Его спроектировала южнокорейская компания Samoo Architects & Engineers. Здание имеет изогнутый силуэт и состоит из 136 криволинейных колонн высотой до 35 метров.

Строила аэропорт крымская компания "Аконс Про". К слову, руководители компании, инженеры и менеджмент подрядчика участвовали в возведении аэропортов в Перми, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Самаре.

В новом аэровокзальном комплексе 55 стоек регистрации, по 8 подвижных телетрапов и выходов к перронным автобусам, 16 эскалаторов и 28 лифтов.

"Новый терминал - крупнейший на юге России, он в три раза больше существующего аэровокзального комплекса аэропорта "Симферополь". Помимо площади и пространства, пассажиры получат совершенно новый уровень комфорта, которого раньше в нашем аэропорту не было: телетрапы, рестораны полного цикла, открытая терраса, - это только начало перечня. Мы старались уделить очень большое внимание деталям", - сказал "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин.

Несмотря на внушительные масштабы, комплекс является единым терминалом аэропорта. Расположен он возле симферопольского села Укромное, в шести километрах от действующего аэровокзала.

"Все получилось сделать в кратчайшие сроки, всего 22 месяца. Это, наверное, единственный объект, который прошел все этапы строительства без нареканий. Руководители находились на местах в любое время дня и ночи. Любой, кто прилетал, мог видеть, что работы на объекте ведутся. И теперь, благодаря совместным усилиям, объект реализован", - сказал на открытии терминала глава Крыма Сергей Аксенов.

Теперь аэропорт Симферополя сможет обслуживать 6,5 млн пассажиров в год. Для сравнения, в прошлом году пассажиропоток старого аэропорта составил 5,1 млн пассажиров, незначительно снизившись с 2016 года.

В зимнее время Симферополь ежедневно принимает около 25 рейсов: из Москвы, Санкт- Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи и Тюмени. Летом выполняются рейсы и в ряд других городов.

Судьбу старого терминала решит республиканский Минтранс.

Первый терминал аэропорта "Симферополь" был построен в 1936 году, а, например, в 1991 году он принял 5,2 млн человек, а в 2013 году пассажиропоток снизился до 1,2 млн пассажиров.

С момента воссоединения Крыма с Россией аэропорт принимает только внутренние рейсы. С декабря 2014 года собственником аэропорта является АО "Международный аэропорт "Симферополь" (АО "МАС").

Пока что симферопольский аэропорт является единственной воздушной гаванью, связывающей полуостров с материковой Россией. В настоящее время ведется работа над развитием гражданской части аэропорта "Бельбек" (Севастополь).

В марте заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов сообщил, что новая взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта будет готова до конца 2018 года.

"Стратегический проект - расширение аэродрома "Бельбек". Здесь у нас совместные усилия проводятся. Сегодня мы проводили совместное заседание рабочей группы. План намечен, сроки неизменны: до конца этого года полоса примет первый рейс", - говорил Тимур Иванов.

Предполагается, что помимо ВПП построят здания аэропортового комплекса и всю необходимую для начала эксплуатации в 2020 году инфраструктуру.

В ближайшее время в Крыму введут в эксплуатацию не менее долгожданный и значимый инфраструктурный проект – мост через Керченский пролив, который будут запускать поэтапно.

"В связи с планами строителей Крымского моста ввести автодорожную часть Крымского моста в эксплуатацию со значительным опережением, в мае 2018 года, министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив", - сообщил Минтранс РФ.

Предполагается, что на первом этапе - сразу после ввода моста - проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Грузовики смогут поехать по мосту в конце 2018 года.

"Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части", - уточнило ведомство.

На крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь - Симферополь.

К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы "Тавриды" до Симферополя, а также будут введены автоподходы к Крымскому мосту, "что позволит снять временные ограничения на движение грузового транспорта по трассе через Керченский пролив".

В середине апреля портал "Крымский мост" сообщил о начале пусконаладочных работ автоматизированной системы управления дорожным движением. На прошлой неделе на дорогу начали наносить разметку.

Власти полуострова рассчитывают, что мост позволит увеличить турпоток до 8-10 млн человек в год. В прошлом году, по данным властей региона, он снизился на 3% - до 5,4 млн человек.

"Нам будет намного проще решать социально-экономические проблемы республики" – привела слова Сергея Аксенова его пресс-служба.

В свою очередь Ростуризм ожидает, что в 2018 году Крым преодолеет планку в 6 млн туристов. На это, в частности, должна повлиять транспортная инфраструктура – новый аэропорт и мост.

Обозреватель Евгения Артемова

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