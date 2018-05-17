Детонация с повтором

17.05.18 15:48

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

Interfax-Russia.ru - Возгорание сухой травы около удмуртского поселка Пугачево вновь вызвало детонацию снарядов, оставшихся после взрывов в 2011 году. Прокуратура и СКР ведут проверку.

Спустя 7 лет после взрывов на артиллерийском арсенале и три года после предыдущего инцидента в полутора километрах от удмуртского поселка Пугачево вновь начали рваться снаряды. Как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" глава муниципального образования Эдуард Султанов, на этот раз причиной стало возгорание сухой травы.

Из-за детонации боеприпасов был перекрыт участок федеральной трассы М7 "Волга" от села Малая Пурга до Ижевска. Горожанам рекомендовали воздержаться от использования данной дороги.

В целях безопасности населения был начата эвакуация военного городка. Для его жителей были оборудованы три пункта временного размещения, чтобы жители смогли там переночевать, сообщил журналистам премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов.

"За периметр все выведены, территория сейчас полностью близлежащая эвакуирована. Оснований для того, чтобы эвакуировать население самого поселка (Пугачево - ИФ) мы не видим", - сказал он, не уточнив при этом количество покинувших свои дома жителей.

Вместе с тем, по его словам, принято решение об эвакуации 79 человек из расположенного неподалеку санатория. Людей направили в детский лагерь "Ласточка".

В свою очередь в региональном главке МЧС уточнили, что в военном городке близ поселка Пугачево проживает 2 тыс. человек.

Площадь пожара, приведшего к взрывам боеприпасов, первоначально составляла 15 га. Однако уже к вечеру 16 мая площадь пожара достигла 50 га. В районе объявили режим ЧС.

В тушении пожара задействовали авиацию. В том числе, авиационно-спасательные силы Сибирского регионального центра МЧС России, экстренно перебазированные из Екатеринбурга в Удмуртию.

Еще вечером 16 мая в зону происшествия прибыли самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 с водосливным устройством. В этот день общий объем воды, сброшенной на пожар, составил 53 тонны. С рассветом 17 мая тушение с воздуха было продолжено.

"Задача авиации - обрабатывать кромку пожара, предотвращая его распространение на населенные пункты", - сообщили в Сибирском региональном центре МЧС России.

После того, как интенсивность взрывов пошла на спад, к работе приступил самолет Бе-200. Как пояснил журналистам начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин, после того, как с воздуха будут залиты крупные очаги пожара, начнут работать наземные службы.

Кроме того, тушение пожара осуществлялось с вертолетов, но работали воздушные суда попеременно, поскольку одновременно с самолетом над зоной ЧС вертолет работать не может.

При этом экипажам запрещено залетать в эпицентр пожара, в зону, где фиксируются взрывы.

"Применение авиации направлено на защиту населенных пунктов, на предотвращение перехода огня на жилье и социально значимые объекты", - сообщил заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России (по авиации) Андрей Груздов.

Кроме авиации и пожарно-спасательных подразделений МЧС России в ликвидации пожара задействованы пожарный поезд РЖД, аварийно-спасательные формирования и службы региональных и муниципальных организаций.

Разведка оперативной обстановки, которая также обеспечивается воздушными силами и беспилотными летательными аппаратами, покажет, существует ли необходимость увеличения группировки.

По оценкам МЧС, тушение крупного возгорания на территории бывшей войсковой части может занять до трех суток. По словам начальника ГУ МЧС России по Удмуртии Петра Фомина, сотрудники ООО "Специальные технологии", которое занимается утилизацией боеприпасов на объекте, должны будут удостовериться, что нет опасности новых взрывов.

"Они принимают решение внутри территории о ликвидации полной. Полная ликвидация зависит от них и от нахождения там еще горячих боеприпасов", - сообщил Фомин журналистам.

Он пояснил, что хлопки, которые слышатся близ зоны пожара, происходят от разрывов раскаленных снарядов после того, как на них попадает холодная вода.

"Металл нагревает солнце. (...) Они (снаряды - ИФ) от холодной воды разрушаются и от огня тоже, земля нагрета тоже. Раскаленный металл разрушается и происходит разрыв", - сказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртии.

По его словам, в настоящее время осталось несколько очагов возгорания, спасатели продолжают тушение гнилых поваленных деревьев и пней.

"Группировка сил остается в полном объеме до полной ликвидации очагов задымления", - сказал Фомин, уточнив, что на месте работают более 400 человек и более 100 единиц техники.

Ранее он предположил, что к пожару могло привести возгорание воспламенителя и взрывателя на территории бывшей воинской части.

Накануне проверку по факту детонации снарядов организовала прокуратура Удмуртии. Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе прокуратуры республики, надзорное ведомство "инициировало проверку исполнения законодательства, регулирующего вопросы пожарной безопасности и защищенности граждан. На место происшествия выехал прокурор Малопургинского района.

Доследственную проверку по факту возгорания и детонации боеприпасов на территории бывшей войсковой части в Удмуртии проводит и военный следственный отдел СКР по Ижевскому гарнизону.

Данная войсковая часть была расформирована в 2011 году после произошедшего на ее территории пожара и взрыва боеприпасов. В СКР отмечают, что до настоящего времени работы по ее очистке от неразорвавшихся боеприпасов, которые проводит коммерческая организация, в полном объеме не выполнены. После их завершения земельный участок планируется передать местным органам власти.

По предварительной информации, в результате пожара и детонации боеприпасов пострадавших и разрушений нет. Сейчас следователи находятся в непосредственной близости от места происшествия и готовы приступить к его осмотру сразу после тушения пожара.

Между тем, по оценке директора ООО "НПФ "Специальные технологии", занимающегося утилизацией, Сергея Михальчука, утилизация боеприпасов на арсенале в Удмуртии будет продолжаться еще 5-7 лет. Большая часть боеприпасов, разлетевшихся, но не взорвавшихся после крупного пожара 2011 года, уже уничтожена. Однако, как пояснил Михальчук журналистам, очистка подобных объектов от боеприпасов "происходит порядка 10-15 лет, и дальше эти земли не подлежат вовлечению в гражданский оборот".

При этом Михальчук исключил возможность повторения на арсенале событий 2011 года. Он рассказал, что оставшиеся на территории военного объекта снаряды - "разнообразные по своему классу, типу действия боеприпасы, детонация которых не приводит к нанесению вреда жизни, здоровью и имуществу граждан".

"Горит трава, сухостой, это приводит к неким хлопкам, которые вы слышите сейчас, и это пугает людей - дым, задымление и так далее", - сказал он, отметив, что в настоящий момент возгорание локализовано, остались только малые очаги задымления, которые будут в ближайшее время устранены.

"На сегодняшний день хлопки, которые вы слышите, - это последствие частичной детонации боеприпасов, которые собирались на протяжении этих 7 лет и были складированы. Происходят хлопки, и далеко не всегда это детонация и далеко не всегда боеприпасов. Есть компоненты боеприпасов, есть частично взрывчатые вещества, и говорить о том, что взрывается каждый раз боеприпас, нельзя", - пояснил Михальчук.

Он также добавил, что за пределами территории арсенала никаких подрывов не происходит.

Михальчук отметил, что на некоторых объектах Минобороны, где подобные ЧП произошли еще в начале 2000-х годов, "еще работы не завершены".

"Связано это с тем, что каждая работа имеет свой регламент и срок, и так быстро эти работы невозможно произвести, потому что объекты находятся в непосредственной близости от жилых домов, и уничтожение боеприпасов сохранившихся можно производить только теми способами, которые не наносят вреда жителям и природе", - добавил он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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