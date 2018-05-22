Угроза словом

22.05.18 16:44

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru – Украинский депутат и американский журналист предлагают уничтожить Крымский мост. В то время, пока они строят свои планы, по мосту уже проехали почти 100 тысяч автомобилей.

Депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосейчук назвал Крымский мост "инфраструктурой врага", которую любая "нормальная страна мира", ведущая "гибридную войну", должна уничтожить.

"Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру - мост, железнодорожный пункт, аэропорт", - заявил парламентарий в эфире телеканала "112 Украина".

Отвечая на вопрос ведущего, собирается ли он лично проводить действия по уничтожению моста, Мосийчук ответил, что если его назначат министром обороны Украины, то он непременно это сделает.

Чуть раньше Следственный комитет России возбудил дело в отношении редактора американского сайта Washington Examiner Уго Гурдона, разместившего статью с призывом взорвать Крымский мост.

"По результатам проведенной проверки Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело в отношении редактора еженедельного интернет-журнала Washington Examiner Уго Гурдона (Hugo Gurdon)", - сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко "Интерфаксу".

По данным следствия, Уго Гурдон согласовал и разместил статью Тома Рогана на сайте Washington Examiner, "призывающую осуществить подрыв Крымского моста, соединяющего Керченский и Таманский полуостровы на территории РФ, путем нанесения бомбовых ударов".

"В действиях Уго Гурдона усматривается пропаганда терроризма, то есть деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование у лиц идеологии терроризма, представления о допустимости осуществления террористических актов (ст. 205.2 УК РФ)", - сказала представитель СКР.

Кстати, и сам журналист, написавший провокационную статью, также стал фигурантом уголовного дела в России.

"СК России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США Тома Рогана, опубликовавшего статью под названием "Ukraine should blow up Putin‘s Crimea bridge" (Украине следует взорвать Крымский мост Путина), призывающую осуществить подрыв Крымского моста путем нанесения бомбовых ударов", - сказала Светлана Петренко.

По ее словам, Том Роган написал статью, в которой усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории РФ, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Следствие назначило комплексную психолого-лингвистическую экспертизу, проводятся следственные действия, сообщила представитель СК.

В посольстве РФ в США потребовали от журнала The Washington Examiner объяснений в связи с публикацией статьи.

Российские дипломаты отметили, что "свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей".

"Рассматриваем данный материал как отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента, продолжающей линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией", - подчеркнули в посольстве.

Дипломаты напомнили, что "российское законодательство предусматривает возможность уголовного преследования лиц, выступающих с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, публичным оправданием терроризма, осуществляющих пропаганду терроризма".

В материале американского издания, в частности, говорится о том, что длина моста позволит украинским бомбардировщикам так нанести удары, чтобы минимизировать жертвы среди проезжающих по мосту автомобилистов.

Между тем, ФСБ РФ постоянно пресекает попытки дестабилизации ситуации на полуострове. В частности, 21 мая ведомство возбудило уголовные дела о создании экстремистского сообщества и вербовке его членов в отношении помощника депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эрола Велиева, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД вскрыта деятельность экстремистской группы, созданной Эролом Велиевым - помощником депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова при поддержке СБУ (Служба безопасности Украины - ИФ)", - говорится в сообщении ЦОС.

По данным ФСБ, в январе 2018 года члены экстремистского сообщества с помощью бутылок с зажигательной смесью подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева, внесшего значительный вклад в укрепление национального единства на полуострове.

"За каждую проведенную в Крыму акцию им было обещано выплачивать по 500 долларов США", - говорится в пресс-релизе.

Как установили в ведомстве, экстремисты планировали совершить преступление по мотивам политической вражды для устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Крыма.

В ЦОС напомнили, что по факту поджога дома региональное МВД возбудило уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Между тем, российские силовые структуры готовы к соответствующим действиям в случае возникновения террористической угрозы объектам Крымского моста, сообщил директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

По словам директора ФСБ, опасность, в частности, могут представлять приверженцы радикальных идеологий, а также "спецслужб и националистических организаций Украины, вынашивающих намерение совершить диверсии на территории Крымского моста".

Глава Крыма Сергей Аксенов увидел в призыве американского журнала разбомбить Крымский мост отражение мнения части политической элиты США.

"По сути, средство массовой информации США под соусом свободы слова распространяет призывы к террористической деятельности. К сожалению, это не просто частное мнение отдельно взятого клинического русофоба. Это отражение убеждений определенной части американской политической элиты. Уверен, что если бы Америка, наконец, оставила мир в покое и сосредоточилась на своих собственных проблемах, большинство войн и конфликтов на нашей планете бы прекратилось", - написал он на своей странице в Facebook.

При этом глава Крыма подчеркнул, что мост надежно защищен, а вооруженные силы и спецслужбы готовы пресечь любые провокационные действия в его отношении.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал статью в американском журнале проявлением некачественной журналистики.

"Это можно оценивать как безумие, я бы даже сказал, что это такое уродливое проявление некачественной журналистики, но граничащее с призывами, на которые есть смысл обратить внимание правоохранительным органам, в том числе, Соединенных Штатов Америки", - сказал он.

Между тем, пока кипят словесные баталии, по Крымскому мосту уже проехали почти 100 тысяч автомобилистов.

Крымский мост, протяженность которого составила 19 км, стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью России. Движение легковых машин и общественного транспорта по нему открыли утром 16 мая, грузовики пустят по мосту осенью, поезда - в декабре 2019 года.

Стоимость объекта, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет более 227 млрд рублей.

Дорога по мосту - участок федеральной трассы А-290, имеет четыре полосы движения. Ее пропускная способность составляет 40 тыс. автомобилей в сутки. Участок дороги находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора.

Специалисты, дававшие предварительные прогнозы, говорили о том, что после ввода в эксплуатацию автодороги по Крымскому мосту интенсивность движения может достигать 12-13 тысяч автомобилей в сутки. Такие серьезные нагрузки прогнозировались на первые месяцы после открытия Крымского моста. Эксперты связывали их с интересом россиян к уникальному инженерному сооружению в Керченском проливе, и с открытием курортного сезона, отмечается на официальном сайте Крымского моста.

Предполагается, что в целом в первый год работы Крымского моста поток автотранспорта между Кубанью и Крымом может вырасти на 35-40 %.

Обозреватель Александра Лоскутова

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