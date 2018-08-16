Обходные пути

16.08.18 16:19

© РИА Новости. Стрингер

Interfax-Russia.ru – Украинские чиновники продолжают обсуждать возможность прекращения ж/д сообщения с Россией. В свою очередь в России расширяют железнодорожное сообщение с Крымом.

Экс-руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что Украине необходимо прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Также он призвал ограничить денежные переводы между двумя странами.

"Если мы будем закрывать железнодорожное сообщение - давайте закрывать все. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с РФ. Оно так и должно быть, если у нас война", - заявил он порталу "Обозреватель".

Украинский генерал отметил, что не является противником полного разрыва отношений России и Украины, но предложил подумать о соотечественниках, которые находятся на заработках в России, составить "дорожную карту" и просчитать последствия кардинальных действий.

Это не первое заявление украинских политиков о разрыве экономических отношений с Россией. Речь идет, в частности, о заявлении министерства инфраструктуры Украины, которое прозвучало в начале августа этого года.

Тогда, ведомство выступило с инициативой по противодействию РФ, включая прекращение железнодорожного сообщения.

"Мы подготовили ряд контрмер относительно того, что происходит со стороны РФ на наших оккупированных территориях и в Азовском море. В этот комплекс мероприятий входит и прекращение железнодорожного сообщения с Россией", - заявил "Интерфаксу-Украина" глава ведомства Владимир Омелян.

При этом он подчеркнул, что сейчас речь идет исключительно о прекращении пассажирского ж/д сообщения.

"По грузовому сообщению есть проблема не только в том, что "Укрзализныця" лишится существенных поступлений в ее бюджет, но и с международным законодательством, в частности, с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках Всемирной торговой организации. А потому сейчас мы эту тему изучаем, но не продвигаем", - отметил он.

Министр также сообщил, что в ходе консультаций относительно ситуации в Азовском бассейне с привлечением министерств и ведомств Украины были наработаны и другие решения.

"Вопрос обсуждался на межведомственных рабочих встречах в министерстве инфраструктуры. Мы хотим, чтобы это было вынесено в плоскость правительства или Совета национальной безопасности и обороны Украины, чтобы соответствующее решение было принято на государственном уровне. Сейчас это предложения министерства инфраструктуры, с ними ознакомлены наши коллеги. Мы свои позиции уже подали (на рассмотрение кабинета министров - ИФ). Ждем, когда они будут рассмотрены", - сказал он.

На сегодняшний день из Украины в Россию ходят только поезда формирования "Укрзализницы", отправляющиеся из Киева, Львова и Хмельницкого. Единственный поезд "Федеральной пассажирской компании" РЖД, идущий через Украину транзитом, это Москва-Кишинев.

Грузовое сообщение с Россией осуществляется в обход Украины с сентября 2017 года. Авиационное сообщение между странами было прервано в 2015 году. Также украинские власти обвинили РФ в затягивании оформления иностранных судов, следующих в украинские порты в Азовском море.

Позже, Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с РФ.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - написал он на своей странице в Facebook.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Владимир Омелян отметил, что ограничения затронут не только железнодорожное пассажирское сообщение.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявление представителя Киева о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией имеет чисто политический контекст.

"Это обычная агитка, свойственная нашим друзьям, и она укладывается в их привычную формулу: "ничего российского не нужно - не нужен русский язык, не нужен российский газ, и не нужна железная дорога", - сказал он "Интерфаксу".

Между тем, подчеркнул он, совершенно очевидно, что железнодорожное сообщение с Москвой для Украины крайне важно.

"Не только с точки зрения поездок россиян на Украину, но и поездок украинцев в Россию, которые получают поддержку от своих ближайших родственников и не только", - добавил политик.

Что касается грузового сообщения, то грузопоток ослаблен, но все еще функционирует, и отказ от него будет большой потерей, прежде всего, для Киева, уверен глава комитета.

Со своей стороны политолог Вячеслав Никонов, возглавляющий комитет Госдумы по образованию и науке, обозначил ряд проблем, которые возникнут у Украины в связи с заявлением Киева о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

"Украина готовится прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Несколько вопросов. Как Украина намерена доставлять уголь: топливо идёт из России? Откуда украинские железнодорожники будут брать деньги? Российские рейсы самые прибыльные. Сколько гастарбайтеров не доедет до России, из которой они шлют на родину миллиарды долларов?" - приводит слова Владислава Никонова пресс-служба фракции "Единая Россия".

По его мнению, такой подход можно обозначить как "назло бабушке отморозим уши".

"Впрочем, не в первый раз", - считает парламентарий.

Пока Украина решает судьбу железнодорожного сообщения с Россией, Россия расширяет железнодорожное сообщение с Крымом.

Как сообщили Interfax-Russia.ru в пресс-службе ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД), после запуска железнодорожной составляющей Крымского моста в конце 2019 года, поезда будут курсировать в Крым из 11 городов материковой части РФ.

"Поезда пойдут в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Мурманска, Воркуты, Архангельска, Челябинска, Перми, Новосибирска и Екатеринбурга", - сказал собеседник издания.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день на полуострове действует только пригородное сообщение.

"Пригородные поезда курсируют на участке Армянск – Джанкой – Владиславовка – Феодосия - Керчь а электропоезда на участках Соленое Озеро – Джанкой - Симферополь; Симферополь - Севастополь; Симферополь – Евпатория. После ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив, она будет передана на баланс Крымской железной дороги", - уточнили в пресс-службе.

Крымская железная дорога была основана после присоединения Крыма к России в 2014 году на базе подразделений Крымской дирекции Приднепровской железной дороги "Укрзализныци", расположенных на полуострове. В декабре 2015 года предприятие передано в собственность РФ, в ведение Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). В январе 2016 года преобразовано во ФГУП "Крымская железная дорога". Протяженность железной дороги на полуострове составляет более 1,3 тыс. км.

Сам Крымский мост рассчитан на движение поездов массой 7,1 тыс. тонн. Проект предусматривает, что пассажирские поезда смогут развивать на ж/д части моста скорость до 120 км/ч, грузовые составы - 80 км/ч, отмечается в материалах информационного центра "Крымский мост".

Мост через Керченский пролив будет соединен с материком железнодорожным путем, который формируется из 800-метровых шпально-рельсовых плетей. В инфоцентре "Крымский мост" отмечают, что на Таманском полуострове строится стальная магистраль длиной 40 км с ответвлением в сторону моста.

"Железнодорожный путь в Крым строится бесстыковым способом. Это так называемый бархатный путь из рельсовых плетей. Они в разы превышают длину стандартного 25-метрового рельса. Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков между ними, проходя по которым колеса составов характерно стучат. По бархатному пути поезда ходят плавно и почти без шума", - сообщил начальник проектного управления ФКУ "Ространсмодернизация" Виталий Бешлиу.

Вместе с этим строится железнодорожная станция Тамань-Пассажирская, которая будет принимать поезда ближнего и дальнего следования в сторону Крыма, Краснодарского края и других регионов России.

Со стороны Крыма железнодорожники ведут к мосту железную дорогу длиной в 18 км. На ее протяжении строится мост и пять путепроводов, а также 38 зданий и станция Керчь-Южная.

Железнодорожные подходы со стороны Крыма и Краснодарского края будут сдаваться в эксплуатацию одновременно с железнодорожной частью моста в 2019 году.

Обозреватель Александра Лоскутова

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