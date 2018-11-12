С повышенной грузоподъемностью

12.11.18 14:51

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

Interfax-Russia.ru – Новую тяжелую ракету "Ангара А5В" с водородной ступенью планируют отправить в первый полет с космодрома "Восточный" в 2026 году.

Еще в 2015 году в Роскосмосе заговорили о начале работ по проектированию ракеты-носителя "Ангара А5В". Этот проект должен был стать развитием существующего семейства российских ракет-носителей универсального, модульного типа "Ангара". Правда, от создания сверхтяжелой ракеты-носителя тогда решили отказаться из финансовых соображений.

Космический ракетный комплекс "Ангара" предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" (модификация "А5М" (модернизированная) и повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

Основой для создания вариантов "Ангары" служат кислородно-керосиновые универсальные ракетные модули производства Центра имени Хруничева, представляющие собой законченную конструкцию из баков окислителя, горючего и двигательного отсека. Количество универсальных ракетных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя.

Позже Роскосмос все же признал необходимость ракеты сверхтяжелого класса. Создавать новую ракету решили на основе программы "Энергия-Буран", в ходе которой были разработаны двигатели РД-171, до сих пор считающиеся непревзойденным достижением в сфере жидкостного двигателестроения.

В начале марта Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера, после посещения филиала АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" ПО "Полет" заявил о решении начать модернизацию ракеты-носителя "Ангара".

"Сегодня нами принято решение, чтобы немедленно открыть работы по модернизации "Ангары", облегчить ее, увеличить ее тяговооруженность и тем самым создать ракету в тяжелом классе, которая будет более чем конкурентоспособна даже по сравнению с тем, что делают наши американские коллеги", - сообщил он.

По его словам, необходимо также открыть работы по метановому двигателю, по кислородно-водородному двигателю, использовать конструкторские решения, которые позволяют рассматривать кислородно-водородную ступень в качестве третьей ступени, что в свою очередь повысит грузоподъемность "Ангары" в тяжелом классе до 37 тонн.

Что касается самой ракеты-носителя, то, отметил Рогозин, во-первых, должны быть подготовлены расчеты по борьбе с издержками производства, что позволит удешевить ее создание. Во-вторых, речь также идет о техническом улучшении за счет использования композитных материалов и перехода на самую современную сварку, которая на 15% улучшает летные характеристики.

Вице-премьер посчитал, что времени достаточно, чтобы доработать для стартового комплекса "Ангары" на "Восточном" проектную и рабочую документацию самого стартового стола под модернизируемую "тяжелую" ракету. "Он должен быть универсальным для всех типов "Ангары", - уточнил Рогозин.

Как пояснял генеральный конструктор ракеты Сергей Кузнецов, новая российская ракета "Ангара А5" сможет выводить с космодрома Восточный на низкую орбиту более 24 тонн грузов, а версия с водородной ступенью - более 37 тонн.

"Хороший старт - Плесецк, массу задач закрываем. Но есть комплекс задач, которые требуют выведения на экватор. Нужен космодром южнее. Это - Восточный. После того, как там будет создан стартовый стол, ракета-носитель "Ангара" будет выводить оттуда на низкую орбиту более 24 тонн, что уже превосходит возможности "Протонов". На геостационарную орбиту будем выводить почти 3 тонны", - рассказывал Кузнецов на конференции.

Кроме того, по его словам, предполагается создать модификацию ракеты с водородной ступенью - на более дальнюю перспективу. Именно такая ракета сможет выводить на низкую орбиту более 37 тонн, а на геостационарную от 5 до 8 тонн, добавил генеральный конструктор.

Проект создания ракеты на водородном топливе в Роскосмосе был признан перспективным. "Я считаю, что мы приняли кардинально важное решение, потому что именно на таких ракетах мы можем выводить перспективные пилотируемые корабли за пределы земной орбиты", - заявил в начале октября журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, стартовый комплекс, который будет возведен в рамках второй очереди космодрома "Восточный", как раз будет модернизирован под запуски такой ракеты.

В Центре Хруничева уже пообещали построить первую тяжелую ракету с кислородно-водородным разгонным блоком "Ангара-А5В" в 2026 году.

"Если Госкорпорация "Роскосмос" согласится с нашими предложениями, и существующий график финансирования не будет скорректирован, полагаю, что первый летный экземпляр тяжелой "Ангары-А5В" сможем построить к концу 2026 года, а в середине 2027 года - выйти на первый запуск", - процитировали "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия слова генерального конструктора КБ "Салют" Сергея Кузнецова.

Между тем, ряд СМИ сообщал, что работы по проектированию ракеты "Ангара-А5В" могут начаться лишь после 2025 года. Однако в Центре имени Хруничева опровергли эти данные.

"Мы готовы начать раньше. Контракт на эскизное проектирование ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" может быть заключен уже в 2019 году. В настоящее время ведем переговорный процесс с госкорпорацией "Роскосмос", - сообщили журналистам в пресс-службе центра.

Тем временем в госкорпорации уточнили планы по эксплуатации космодрома "Восточный". Первый полет ракеты "Ангара А5В" со ступенью на водородной тяге, согласно этим планам, намечен на 2026 год.

"2023 год - начало эксплуатации 2-го стартового комплекса (СК) для ракеты-носителя "Ангара" легкого и тяжелого классов; 2026 г. - начало летных испытаний "Ангары 5В" с водородной ступенью", - написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Twitter.

Он сообщил, что речь идет о запусках с космодрома "Восточный", и что на 2028 год запланировано начало эксплуатации 3-го стартового комплекса для РН "Союз-5" и РН сверхтяжелого класса, в т.ч. с пилотируемым транспортным кораблем "Федерация".

"При этом на обоих космодромах продолжается эксплуатация ракеты "Союз-2" различных модификаций, в том числе на Байконуре в пилотируемом варианте с кораблем "Союз МС". В конце 2019 г. завершается эксплуатация РН "Союз ФГ", с января 2020 г. "Союз МС" будет летать на РН "Союз-2.1.а", - написал глава "Роскосмоса".

Между тем, как уточнили в Центре им.Хруничева, предприятие также изучает перспективы применения кислородно-водородной ступени "Ангары-А5В" повышенной грузоподъемности для возможного использования в составе новой ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

"В настоящее время мы ведем переговоры с госкорпорацией "Роскосмос". Не исключено, что по результатам эскизного проектирования тяжелой "Ангары-А5В" повышенной грузоподъемности может быть принято решение о дальнейшем развертывании работ и применению кислородно-водородной ступени в составе новой ракеты-носителя сверхтяжелого класса", - привели в пресс-службе слова Кузнецова.

По его словам, предприятие имеет положительный опыт в области конструкторских разработок подобных изделий. Так, в рамках совместного проекта с Индийской организацией космических исследований (ISRO) был разработан кислородно-водородный разгонный блок 12КРБ. И проведенные летные испытания в составе ракеты-носителя GSLV прошли успешно.

Конструктивно разгонный блок 12КРБ существенно отличается от третьей ступени. В случае принятия положительного решения КБ "Салют" будет использовать весь имеющийся конструкторский задел по кислородно-водородной тематике и сложившуюся производственную кооперацию.

Обозреватель Анастасия Николаева

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