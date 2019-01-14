"Атака" газа

14.01.19 18:31

© РИА Новости /права СК РФ

Interfax-Rissia.ru - Часть девятиэтажного дома в городе Шахты Ростовской области обрушилась из-за взрыва бытового газа. Погибла женщина, судьба нескольких жильцов дома неизвестна.

Ранним утром в Шахтах Ростовской области в девятиэтажке по Хабарова, 1993 года постройки, прогремел взрыв. Он разрушил четыре угловые квартиры на девятом и восьмом этажах, в которых проживали 12 человек.

Погибла женщина 1987 года рождения, а ее травмированных мужа и двухлетнюю дочь извлекли живыми из-под завалов. В настоящее время они находятся в больнице.

Девочку доставили в Ростов-на-Дону в областную детскую больницу, состояние ребенка врачи оценивают как средней степени тяжести.

Всего спасатели достали из-под завалов восемь человек. Судьба еще четверых жильцов дома остается неизвестной.

Эпицентр взрыва находился в квартире на девятом этаже, и основной версией ЧП в оперативном штабе на месте ЧС называют взрыв бытового газа. Впрочем, специалисты не исключают, что причиной взрыва мог быть человеческий фактор или неисправность газового оборудования.

"Превалирующая версия - взрыв газа. Признаков теракта не просматривается", - сказал журналистам представитель штаба.

Из дома эвакуировали всех его жильцов – 140 человек. В настоящее время для них работают пункты временного пребывания, а также подготовлены номера в гостиницах Шахт. Часть эвакуированных предпочла разместиться у родственников.

По данным корреспондента агентства "Интерфакс-Юг", работающего на месте событий, в доме выбито много окон. Также окна выбиты в нескольких квартирах на верхних этажах соседних домов. Больше всего разрушений на девятом этаже. Пострадавшие квартиры расположены на углу дома.

По данным главы администрации Шахт Андрея Ковалева, в пострадавшем доме введен режим ЧС. Здание было отключено от коммуникаций. После обеда теплоснабжение дома частично восстановили.

"Левая часть дома будет сегодня подключена к теплоснабжению. Также будет подключен и соседний дом", - сообщил журналистам министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

Днем спецслужбы начали обследование здание. По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, спасатели снимают плиты перекрытий технического и девятого этажей. Всего на месте ЧП работают около 400 человек. Спасатели будут работать посменно, для этого готовятся осветительные установки.

Продолжаются поиски четырех человек. Спасатели ищут, предположительно, семью из трех человек из квартиры на восьмом этаже и пожилую женщину из квартиры на девятом этаже.

"Пока нет доступа к одной из квартир, предположительно N 68. На нее обрушилась квартира сверху. Там масштабный завал", - сказал журналистам представитель оперативного штаба.

По данным спасателей, разбирать завалы будут еще около суток.

На месте происшествия находится губернатор Ростовской области Василий Голубев. Из-за ЧС он отменил запланированную на 15 января рабочую поездку в Москву.

После взрыва СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщил на заседании оперативного штаба руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области Аслан Хуаде.

Он отметил, что на месте ЧП работает следственная группа, представители СК ведут воздушную сьемку.

В свою очередь глава администрации Шахт Андрей Ковалев заявил "Интерфаксу", что пострадавшие получат компенсации от местных властей.

"Вся необходимая помощь пострадавшим властями будет оказана в полном объеме", - сказал он.

Между тем, губернатор заявил, что семье погибшей женщины выплатят 1 млн руб. компенсации из областного бюджета. Пострадавшие получат финансовую помощь. Ее размер будет зависеть от степени тяжести вреда, причиненного здоровью. Решение о возможном расселении дома будет принято после обследования его конструкций.

В пресс-службе ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" рассказали агентству "Интерфакс-Юг", что плановое техническое обслуживание газового оборудования многоквартирного дома, в котором прогремел взрыв, проводили в мае 2018 года.

"Из газового оборудования в доме только печки. Техобслуживание проводилось в мае прошлого года" - сказал собеседник агентства.

При этом, по данным сотрудника оперативного штаба, жители дома около месяца назад жаловались на проблемы с газом.

"Последний вызов по утечке газа 10 декабря в этом доме", - сказал он журналистам.

В свою очередь Василий Голубев сообщил журналистам, что, по данным коммунальных служб, газовое оборудование в доме не вызывало опасений.

"По информации коммунальных служб, в целом ситуация по газоснабжению нормальная, однако в некоторых квартирах имелось индивидуальное газовое оборудование, хотя к данному случаю это не относится", - сказал губернатор.

Генеральный директор ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" Владимир Ревенко также подчеркнул, что в пострадавших квартирах не было дополнительного индивидуального газового оборудования.

Взрыв газа в жилом доме в Шахтах в Ростовской области стал вторым аналогичным ЧП в России за последние две недели.

Так, в Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа обрушился один из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Взрыв полностью разрушил подъезд, под завалами оказались десятки человек. По последним данным, погибли 39 человек. Почти всех из них опознали родственники.

На месте ЧС круглосуточно работали почти 1,5 тыс. человек и более 300 единиц техники. Спасательные работы осложняли мороз, а также угроза обрушения части уцелевших конструкций.

Родственники погибших в Магнитогорске получат по 1 млн руб. из бюджета, получившие тяжкие или средние травмы - по 400 тыс. рублей, легкие травмы - по 200 тыс. рублей.

Обозреватель Евгения Артемова

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