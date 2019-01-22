Огонь в море

22.01.19 14:40

© РИА Новости. Керчь ФМ

Interfax-Russia.ru – Два иностранных танкера загорелись в Керченском проливе во время перекачки нефти. На борту было 32 моряка: 10 из них погибли, 12 спасены, остальные числятся пропавшими.

Два судна под флагом Танзании, "Канди" и "Маэстро", стоявшие на якоре в нейтральных водах, загорелись около 18:00 мск 21 января в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым, Керченский пролив). Танкеры везли сжиженный газ после заправки в Темрюке (Краснодарский край).

Пожар, по предварительным данным, произошел во время перекачки топлива с борта на борт. По информации источника "Интерфакса", танкеры работали с топливом по "серым схемам".

"Мы получили информацию от проходящих мимо судов, что на одном из двух судов, находившихся рядом, видимо, шла перевалка топлива, произошел хлопок со вспышкой. Сначала пожар на одном судне стал заметен, потом перекинулся на второе", - сказал "Интерфаксу" представитель Росморречфлота.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" заявили, что "не получили сигнала ни от одного из двух капитанов".

"По предварительным данным, люди прыгали за борт", - сказал собеседник агентства.

Днем 22 января оба танкера продолжали гореть.

"Попытка приступить к тушению пожара на борту двух судов оказалась безуспешной. В ночь на вторник спасательный буксир отошел на безопасную дистанцию. Горение продолжается", - сказали в Росморречфлоте.

Утром 22 января для участия в спасательной операции в Черном море из Геленджика вылетел вертолет МЧС.

"Для участия в поисково-спасательной операции в акватории Черного моря для поиска и спасения людей в 10:00 мск из Геленджика вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Известно, что на борту находились 32 гражданина Турции и Индии. По данным спасательных служб, 10 человек погибли, 10 - пропали без вести, 12 моряков удалось спасти.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, шансов найти вышивших практически нет.

"Спасенных, наверное, больше не будет. Из-за температуры воды шансы невелики, к большому сожалению", - пояснил глава республики.

При этом причины ЧП он комментировать не стал.

Данные также не нашли подтверждения из альтернативных источников.

"Шансов найти выживших нет. Но новые тела пока не найдены", - сказал "Интерфаксу" осведомленный источник.

Он уточнил, что МЧС Крыма не координирует операцию, "их сотрудники в резерве".

Спасенных моряков ранним утром принял на борт буксир "Меркурий". Их планировали доставить в больницы Крыма еще ночью, но это не удалось сделать из-за штормовой погоды.

По информации директора крымского республиканского центра медицины катастроф Сергея Олефиренко, крымские медики получают противоречивую и неполную информацию о состоянии пострадавших моряков с двух танкеров.

"Я с руководителем керченского порта на связи, команды (выезжать в порт и забирать пострадавших - ИФ) пока не было. Информация разнится, потому что они находятся на разных судах, и там профессиональных медиков, которые могли бы оценить клинически их состояние, к сожалению, нет", - сказал он "Интерфаксу".

Он также рассказал, что пострадавшие находятся на семи разных судах, которые разбросаны по акватории.

"По прогнозу капитана судна (собирающего моряков - ИФ), они должны доставить пострадавших в интервале от трех до пяти часов в порт Керчи, где ждем мы. То есть, в три-четыре часа дня - начале пятого люди, наконец-то, получат помощь", - сказал Сергей Олефиренко.

Источник в морских службах подтвердил агентству эту информацию.

"Буксир "Меркурий" находится на рейде, еще собирает людей с бортов, которые подняли их", - отметил он.

По данным медиков, помощь пострадавшим морякам готовы оказать бригады медиков в Керчи, пять специалистов из бригад санавиации: три комбустиолога, хирург и реаниматолог. Также в случае необходимости привлекут врачей из Феодосии.

Среди погибших опознали тела двух из десяти моряков, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Росморречфлота. Он также уточнил, что в числе спасенных - восемь граждан Турции и двое - граждане Индии.

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело после гибели людей в Черном море.

"По факту гибели людей в результате пожара на судах в нейтральных водах Черного моря возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"", - говорится в сообщении пресс-службы.

Обозреватель Евгения Артемова

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