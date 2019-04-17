Кремлевский фуникулер планируется восстановить в Нижнем Новгороде

17.04.19 17:47

© РИА Новости. Варвара Гертье

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Нижегородские власти рассчитывают восстановить кремлевский фуникулер к 800-летию Нижнего Новгорода, празднование которого состоится в 2021 году.

Как сообщил журналистам в среду министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов, планируется восстановление фуникулера на откосе нижегородского кремля около Северной башни с воссозданием его исторического вида. Один 40-местный вагон будет стартовать с ул.Рождественской и приезжать в район казначейства и манежа внутри нижегородского кремля.

По словам С.Баринова, проектирование будет стоить около 30 млн рублей, общий объем инвестиций в проект оценивается в 500-700 млн рублей. Предполагается привлечь федеральное финансирование.

Министр считает, что фуникулер будет пользоваться спросом у нижегородцев и туристов.

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области в среду рассмотрел заявку управления делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области о выделении в постоянное бессрочное пользование земельного участка площадью 8,5 тыс. кв. м для строительства фуникулера. Заявленный срок строительства составляет порядка 30 месяцев, объем инвестиций (по первоначальным оценкам) - 500,136 млн рублей. Совет принял решение о возможности предоставления земли.

Кремлевский фуникулер в Нижнем Новгороде был построен к Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года. Он соединял конечную станцию трамвайной ветки, проходившую по улице Рождественской от съезда с плашкоутного моста (на его месте сейчас Канавинский мост) до Скобы, с трамвайной линией, которая вела из кремля по улице Большой Покровской через Малую Покровскую и далее по Похвалинской улице к Смирновскому саду. Общая длина линии кремлевского элеватора составляла 133,12 метра, время в пути - полторы минуты. Прекратил свою работу фуникулер в 1926 году в связи с развитием трамвайного сообщения в городе.