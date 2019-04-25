|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.04.19 15:01
AZUR air открыла летнюю чартерную программу в Турцию из Ульяновска
Как сообщается в пресс-релизе перевозчика, полетная программа по направлению Ульяновск - Анталья запланирована в рамках весенне-летнего расписания до середины октября. Вылеты будут выполняться один раз в 10 дней.
Первый рейс выполнен самолетом Boeing-737-800 со 100%-ной загрузкой.
В пресс-релизе сообщается, что в целом в летнем сезоне 2019 года AZUR air предлагает вылеты из 39 российских городов в четыре турецких аэропорта: Анталью, Бодрум, Даламан и Аланию (Газипаша).
Ранее сообщалось, что аэропорт "Баратаевка" был закрыт с середины 2016 года, там шла реконструкция летного поля, в том числе взлетно-посадочной полосы. Аэропорт принял первый регулярный рейс 11 сентября 2018 года. Реконструкция здания аэровокзала была проведена до этого, в 2013 году.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket