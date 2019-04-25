AZUR air открыла летнюю чартерную программу в Турцию из Ульяновска

25.04.19 15:01

© РИА Новости. Илья Питалев

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания AZUR air в четверг выполнила международный чартерный рейс из Ульяновска - первый из аэропорта "Баратаевка" после его реконструкции.

Как сообщается в пресс-релизе перевозчика, полетная программа по направлению Ульяновск - Анталья запланирована в рамках весенне-летнего расписания до середины октября. Вылеты будут выполняться один раз в 10 дней.

Первый рейс выполнен самолетом Boeing-737-800 со 100%-ной загрузкой.

В пресс-релизе сообщается, что в целом в летнем сезоне 2019 года AZUR air предлагает вылеты из 39 российских городов в четыре турецких аэропорта: Анталью, Бодрум, Даламан и Аланию (Газипаша).

Ранее сообщалось, что аэропорт "Баратаевка" был закрыт с середины 2016 года, там шла реконструкция летного поля, в том числе взлетно-посадочной полосы. Аэропорт принял первый регулярный рейс 11 сентября 2018 года. Реконструкция здания аэровокзала была проведена до этого, в 2013 году.