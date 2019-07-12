Ремонт дорог в Самарской области в рамках нацпроекта выполнен на 30% от плана

12.07.19 12:58

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

12 июля. Interfax-Russia.ru - Самарская область в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" закончила дорожные работы на 44 объектах, выполнив план 2019 года на 30%, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в пятницу на заседании коллегии федерального дорожного агентства, прошедшем в Самаре.

"Самарская область здесь действительно отмечена как одна из успешных по реализации национального проекта. Мы не говорим о готовности, говорим о конкретных уже результатах. И у нас уже 44 объекта закончены. Это 30% (от плана на 2019 год - ИФ)", - сказал Азаров.

По его словам, из общего объема средств, запланированных на реализацию в регионе данного нацпроекта в 2019 году, освоено 37%.

"Сегодня мы с полной уверенностью говорим, что все те цели и задачи, которые на 2019 год определены, будут исполнены", - сказал Азаров.

В 2019 году нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусматривает ремонт 91 участка дорог общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре, 17,15 км в Тольятти и 180 км региональных трасс.

На эти цели направлено 5,77 млрд рублей, в том числе 3,26 млрд рублей - средства федерального бюджета.

До 2024 года в Самарской области в рамках национального проекта планируется отремонтировать 1406 км автомобильных дорог регионального и местного значения.