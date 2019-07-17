Восемь кандидатов зарегистрировано на выборы главы Башкирии

17.07.19 14:15

© РИА Новости. Евгений Одиноков

17 июля. Interfax-Russia.ru - Завершена регистрация кандидатов на выборы главы Башкирии, сообщается на сайте регионального Центризбиркома.

На состоявшемся в среду заседании комиссия зарегистрировала кандидатами на должность руководителя региона Владимира Барабаша ("Гражданская Сила"), Владимира Кобзева ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Зульфию Гайсину ("Яблоко") и Рафиса Кадырова ("Патриоты России).

Двум кандидатам - Алексею Молокину (Партия социальной защиты) и Рамиле Саитовой ("Российская Социалистическая партия"), - отказано в регистрации. Молокин не предоставил необходимые для этого документы, а Саитова не прошла муниципальный фильтр.

Кроме того, комиссия "приняла к сведению" отказ Сании Тимасовой Ахсановны участвовать в выборах.

Ранее регистрацию прошли кандидаты Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия"), Юнир Кутлугужин (КПРФ) и врио главы республики Радий Хабиров ("Единая Россия").

Таким образом, в выборной кампании продолжат участвовать восемь кандидатов.