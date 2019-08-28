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28.08.19 15:23
Ремонт керченского колледжа, где погибли 20 человек, продолжится в 2020 году
"Выделено 113 млн рублей (из бюджета республики - ИФ), сегодня мы на выходе из экспертизы - это ремонт кровель, ремонт и утепление фасадов. Подтверждено на 2020 год выделение 75 млн рублей на модернизацию - обновление оборудования и благоустройство территории", - сообщила в среду журналистам министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.
Министр напомнила, что ремонт колледжа разделен на три этапа. Первый - аварийно-восстановительные работы - был завершен в апреле 2019 года.
По версии следствия, студент четвертого курса политеха Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки 18-летний юноша покончил с собой.
Жертвами нападения на колледж стали 20 человек: 15 учащихся и 5 сотрудников. Полсотни человек получили ранения.
Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте, но позже переквалифицировали его на "убийство двух и более лиц общеопасным способом".
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